Sjuksköterska
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Kungälv Visa alla sjuksköterskejobb i Kungälv
2025-12-03
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-12-03Om företaget
Närhälsan Kongahälla vårdcentral är belägen i det nybyggda Kongahälla Center.
Vi har drygt 7100 listade patienter och antalet ökar stadigt. Vårdcentralen har utmärkta pendlingsmöjligheter med Kungälvs resecentrum precis intill utmed E6:an. Vi samarbetar nära med Rehab, som vi delar lokaler med. Hos oss kommer du att arbeta tätt tillsammans med alla professioner på mottagningen och spela en viktig roll i att utveckla och förbättra vår verksamhet. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder på Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Kongahälla vårdcentral växer och utvecklas och vi ser fram emot att få stärka upp vårt team med ytterligare en kollega som är väl förtrogen med primärvård. Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska på vårdcentral, bl.a. triagering, telefonrådgivning och arbete i chatt, mottagningsarbete och hembesök. Vi har både akut och planerad verksamhet.
Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten, tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård. Tillsammans med vårdcentralsledningen ansvarar du för att utveckla och driva verksamheten framåt. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen. Vi tror att vi når framgång gemensamt i en stimulerande lärandemiljö med öppna dörrar och ett välkomnande klimat!
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av arbete som sjuksköterska på vårdcentral (regional primärvård). Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, stresstålig, flexibel och har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
För att du ska trivas hos oss tror vi att du tycker om att arbeta i team och värdesätter samarbete över yrkesgränserna. Att du vill bidra till vår gemensamma utveckling, både i det dagliga arbetet och i projekt som spänner över tid. Samt att du har ett prestigelöst arbetssätt och gärna delar med dig av dina kunskaper samtidigt som du är öppen för att lära av andra.
I arbetet möter du många patienter och därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Det är viktigt att du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen.
Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentral sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Kongahälla vårdcentral Kontakt
Andréa Blixter, Enhetschef 0707-958510 Jobbnummer
9625978