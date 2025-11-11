Sjuksköterska
2025-11-11
Ortopedmottagningen, Länssjukhuset Ryhov
Rollen som sjuksköterska
Nu söker ortopedmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping en sjuksköterska. Du kommer att arbeta med telefonrådgivning och ha mottagning med egen sårmottagning. Du kommer även att assistera på läkarmottagningen, vara behjälplig vid operationsplanering och arbeta med övriga förekommande sjuksköterskeuppgifter. Du kommer också att delta aktivt i de förbättringsarbeten som vi bedriver på kliniken.
Tjänsten är ett visstidsanställning på 75 % med tillträde efter överenskommelse. Arbetstiderna är på kontorstid och du har dessutom kortare arbetsdagar på fredagar.
Din blivande arbetsplats
Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är länets största ortopedklinik, där vi tillsammans erbjuder behandling, vård och rehabilitering för ortopediska sjukdomar. Kliniken är uppdelad i generell ortopedi samt rygg- och nackkirurgi genom vårt neuroortopediska centrum, vilket ger en bred och spännande verksamhet att vara en del av.
Här arbetar cirka 150 engagerade medarbetare från många olika yrkesgrupper - allt från ortopedläkare och neurokirurger till sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, gipstekniker och köksbiträden. Vi lägger stor vikt vid kvalitet, kompetens och respekt i alla möten, och du kan förvänta dig en arbetsplats med god sammanhållning, där både utveckling och trivsel står i fokus.
Vi ser fram emot att välkomna nya kollegor som vill vara med och bidra till vår gemenskap och fortsatta utveckling. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Ta gärna en titt på vår sida:
Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats, Region Jönköpings län
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta i vår spännande verksamhet. Det är meriterande med operationssjuksköterskeutbildning då du blir delaktig som operationssjuksköterska i den operationsverksamhet som bedrivs på ortopedmottagningen. Vi ser gärna att du har arbetat några år inom slutenvården och har tidigare erfarenhet av Cosmic och sårvård. Om du har erfarenhet från ortopedisk verksamhet ser vi det som en fördel.
Som person är du ordningsam och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Det kan hända mycket under en arbetsdag, och därför behöver du också ha lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och kunna prioritera detta arbete i situationer när tempot ibland är högt och ändringarna snabba. Du är tydlig i din kommunikation med andra, har lätt för att samarbeta och tycker om att ha patientkontakt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete, bra arbetstider och ett nära samarbete med alla yrkesgrupper inom ortopedkliniken.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Catarina Norheim, 010-242 15 15 catarina.norheim@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2 december 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
