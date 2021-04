Sjuksköterska - Region Jönköpings län - Sjuksköterskejobb i Eksjö

Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Eksjö2021-04-12Remiss- och bedömningsenheten, Psykiatriska kliniken HöglandetVill du få möjlighet till ett kul och omväxlande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling? Välkommen till oss på Remiss- och bedömningsenheten i Eksjö!Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna med specialistutbildning eller erfarenhet inom psykiatrisk vård.Tjänsten gäller en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetstider under dagtid med helgtjänstgöring var tredje helg.Vi erbjuder digVi erbjuder dig en tjänst på en enhet med god arbetsmiljö och trivsel. Arbetet är lärorikt och utvecklande med goda möjligheter till kompetensutveckling och där vi på enheten kontinuerligt arbetar med att utveckla den psykiatriska vården.Som anställd hos oss har du bland annat fri öppen sjukvård och fri tillgång till vårt personalgym och andra friskvårdsaktiviteter. Du har också möjlighet att ta del av någon av de många personalaktiviteter som anordnas av vår personalklubb.Här kan du läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder. ( https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/) Det här får du arbeta medOrganisatorisk så ligger också psykiatriska akutmottagningen under Remiss- och bedömningsenheten.Arbetet är omväxlande där du arbetar med kartläggning, bedömning och utredning av enskilda patienter, akutmottagning och telefonrådgivning. På enheten utförs polikliniska behandlingar, vilket betyder att möjligheten finns till arbete med ECT och rTMS. Samverkan sker med slutenvårdsavdelningar och övriga interna och externa vårdgrannar. I din profession samarbetar du med läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer och vårdadministratörer.För att du ska trivas hos ossFör att du ska trivas hos oss tänker vi att du är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du är serviceinriktad, självgående och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Då samarbete är en viktig del i din roll förutsätts att du har lätt för att arbeta med andra i olika sammanhang. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Detta värderar vi högtVi arbetar patientnära med ett gott bemötande i alla situationer. Att arbeta med förbättringsarbete där vi tar tillvara på varandras kompetens ser vi som positivt. Vi är stolta över vår arbetsmiljö och ser fram emot en ny medarbetare i vårt team.Så här gör du om du är intresseradVälkommen att kontakta vårdenhetschef Joacim Hägglöf, 010-243 56 62.Sista ansökningsdag är 2021-05-03 men urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Sveriges bästa sjukhus finns i Region Jönköpings län! Region Jönköpings län har flera år i rad haft mycket goda placeringar i Dagens Medicins årliga sjukhusrankningar. #sverigesbästasjukhusPsykiatriska kliniken på Höglandet satsar rejält på psykiatrin. Det märks inte minst i psykiatrihuset i Eksjö, där det finns både mottagning, remiss- och bedömningsenhet, akutmottagning samt 24 vårdplatser fördelat på två vårdavdelningar. Kliniken har öppenvårdsmottagningar i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda/ Sävsjö. Psykiatriska kliniken förfogar också över vårdresurser vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.Så här arbetar viPå psykiatriska kliniken Höglandet är vi cirka 190 medarbetare. För oss är det viktigt att alltid ha patienten i fokus. Vi skapar förtroende och goda förutsättningar för en effektiv kvalitativ specialistpsykiatrisk vård genom helhetssyn och kontinuitet i vårdkedjan. Vi utvecklar och satsar på ett kognitivt och beteendeterapeutiskt synsätt. Vi har även ett systemiskt arbetssätt som grund för behandlingsarbetet för att vidmakthålla ett psykodynamiskt synsätt. Delaktighet och information till patienter, närstående och personal är en förutsättning för framgång, liksom samverkan med vårdgrannar. I arbetet möter vi vuxna i kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Tranås, Sävsjö och Vetlanda. Klinikens resurser är fördelade så att vi tar hänsyn både till klinikperspektivet och till länsövergripande psykiatriska vårdprocesser. Vi medverkar i utvecklingen och genomförandet av gemensamma vårdprogram och psykiatriska vårdprocesser i regionen.Så här utvecklar vi verksamheten Vi arbetar strukturerat med förbättring, bland annat med stöd av Esthercoacher. Vårt fokus är tillgänglighet utifrån en helhetssyn samt goda omvårdnads- och medicinska resultat. Vårt arbetssätt är personcentrerat och utvecklas kontinuerligt.Här kan du läsa mer om psykiatriska kliniken på Höglandet ( https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-hoglandssjukhuset-eksjo/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/) Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100, Tillträde Enligt överenskommelse -2021-04-12Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2021-05-03REGION JÖNKÖPINGS LÄN5686455