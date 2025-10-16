Sjuksköterska - 80% med heltidslön
2025-10-16
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i vår kommunala primärvård kommer du ha en varierande arbetsdag där du arbetar med olika områden inom vårdverksamheten. Vi är inne en spännande, utmanande och utvecklande tid i och med omställningen till Nära Vård som bedrivs i hela landet. Detta innebär att vi verkar aktivt för att driva utvecklingen av en effektiv primärvård i landsbygd och glesbygd. För oss är samarbete och god kommunikation en central del i utvecklingsarbetet, och något vi prioriterar högt i arbetsgruppen.
I den här tjänsten erbjuds du att jobba inom kommunal primärvårds verksamheter. Jourtid kommer du att alternera mellan olika områden inom kommunal primärvård. Det innefattar hemsjukvård, vård- och omsorgsboende samt inom området funktionsstöd. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom:
• Att utföra medicinska bedömningar, planera vårdinsatser och utföra behandlingar
• att ge sjukvård och stöd till patienter och även stöd till deras anhöriga
• Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med utvecklings- och kvalitetsarbete
• Att samverka internt och externt med olika aktörer
• Att ge stöd och handledning till omvårdnadspersonal samt studenter
• Att dokumentera patientinformation och uppföljning av dessa enligt gällande riktlinjer
• En viss beredskap kan förekomma efter överenskommelse
ATTRAKTIVA ARBETSTIDER
Som en del i vår strävan att skapa bra förutsättningar på arbetsplatsen testar vi under 2025 -2026 ett nytt arbetssätt. I den här tjänsten får du därför möjlighet att arbeta färre antal timmar för heltidslön. Du kommer få en projektanställning som innebär att du arbetar 80% med ersättning motsvarande en heltidsanställning 100% under projekttiden. Du erbjuds därefter en tillsvidareanställning. Om projektet visar på förbättrad arbetsmiljö och stärkt personalförsörjning, kan arbetstidsförkortningen komma att permanentas på arbetsplatsen.Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska/specialistsjuksköterska
• Krav på B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Empatisk förmåga och intresse för patientens behov
• Intresse för förändrings- och utvecklingsarbete
• Vidareutbildning till specialistsjuksköterska är meriterande
• Erfarenhet av hemsjukvård eller äldreomsorg är meriterande
Vi är inne i en spännande fas av att utveckla vår verksamhet. Därför söker vi dig som är intresserad av förändrings- och
utvecklingsarbete och vill vara delaktig i att utveckla den kommunala primärvården i team, med syftet att stärka den goda vården
för våra äldre.
ÖVRIGT
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider där dag, kvälls- och helgtjänstgöring ingår (du jobbar ca 7 kvällar och två helger under en 10-veckors period)
• En stimulerande arbetsmiljö med fokus på kompetensutveckling och utbildning
• Möjlighet att kombinera med nattjänstgöring efter överenskommelse
• Stöd och vägledning av kompetenta och hjälpsamma kollegor och chefer
• God balans mellan arbete och fritid
• En arbetsplats som prioriterar samarbete och öppen kommunikation
• Friskvårdsbidrag
• Klädbidrag
• Bidrag för fritidsstudier
STANNA-KVAR-FÖRSÄKRING
Om du väljer att fortsätta med en tillsvidareanställning efter att projektanställningen avslutats erbjuder kommunen en förmånlig stanna-kvar-försäkring, om du uppfyller följande kriterier:
• Du har inte tidigare haft en tillsvidareanställning hos oss med samma befattning
• Du är folkbokförd, alternativt folkbokför dig i samband med anställningen
• Du har inte redan tagit del av kommunens stipendium för eftergymnasiala studier
För denna tjänst gör vi urval och intervjuar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi önskar därför din ansökan snarast.
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 39 - 44 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "105/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks kommun
(org.nr 212000-2676), https://www.jokkmokk.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Socialtjänsten Kontakt
Verksamhetschef
Maria Johansson maria.johansson@jokkmokk.se 0971-173 02 Jobbnummer
9559159