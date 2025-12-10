Sjukhusdiakon
Falu pastorat / Prästjobb / Falun Visa alla prästjobb i Falun
2025-12-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu pastorat i Falun
Falu pastorat
Svenska kyrkan Falun består av fem församlingar som tillsammans bildar Falu pastorat.
Vi är ca 70 anställda inom församlingsverksamheten och på kyrkogårdsförvaltningen. Falun är en rik kultur- och historisk bygd som går minst tusen år bakåt i tiden och har genom Falu gruva skapat ett världsarv. Falun erbjuder vacker natur, historisk gruva, ett rikt musik- och teaterliv, stora möjligheter till friluftsliv, landsbygd och en levande stadskärna. I centrala Falun finns också Dalarnas länssjukhus som har ett upptagningsområde som omfattar ca. 288.000 invånare. Sjukhuset har ca 420 vårdplatser, ca 3.500 anställda och är även en stor utbildningsinstans för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor m.fl. Falu pastorat har i uppdrag att bedriva verksamhet på sjukhuset, i form av en sjukhuskyrka. Som sjukhusdiakon är du huvudsakligen placerad i pastoratets sjukhuskyrka. Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett mindre ekumeniskt arbetslag på 5 personer; 2 diakoner, 2 präster och 1 pastor, men också vara en diakon bland flera i Falu pastorat.
Som sjukhusdiakon arbetar du med:
• Själavård, samtal, enskilt och i grupp för våra tre målgrupper; patienter, närstående och personal.
• Gudstjänst, andakt och meditation.
• Beredskapstjänstgöring och akut krisstödsarbete.
• UtbildningsinsatserKvalifikationer
För tjänsten som sjukhusdiakon krävs att du är vigd diakon i Svenska kyrkan och att du har flera års erfarenhet av församlingsarbete. Vi söker dig med utbildning som är adekvat för tjänsten.Dina personliga egenskaper
Du är en flexibel lagspelare som också har förmåga att arbeta självständigt. Du är trygg och lyhörd. Du kommer att ha många kontakter vilket ställer krav på såväl din kommunikativa förmåga som din samarbetsförmåga. Ditt arbetssätt påverkar brobyggandet mellan enheter och mötet med personer i mycket utsatta situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning och på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid på vardagar. I tjänsten ingår även beredskap, vilket innebär att du utöver fastställd ordinarie arbetstid har beredskap i hemmet och ska ha möjlighet att ta dig till sjukhuset. Du behöver därför ha körkort och tillgång till egen bil. Eventuellt kan provanställning komma att tillämpas. Vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas av den som erbjuds tjänsten.
Intervjuer kommer att ske den 23 januari. Ersättning
Månadslön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/840". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu Pastorat
(org.nr 252003-0764) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu pastorat Kontakt
Sofia Mogård sofia.mogard@svenskakyrkan.se 023702057 Jobbnummer
9637568