Sjöingenjörer till Finnlines i Malmö
Finnlines Ship Management AB / Maskinbefälsjobb / Malmö Visa alla maskinbefälsjobb i Malmö
2026-01-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finnlines Ship Management AB i Malmö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi tillsätter löpande, så vänta inte med att söka!
Välkommen till Finnlines! Vi är ett stabilt rederi som de senaste åren expanderat med nya fartyg och ny linje. Vi har hemmahamn Malmö och trafikerar med 4 svenskflaggade fartyg.
Just nu söker vi söker 2e Fartygsingenjörer till våra svenskflaggade fartyg inför våren och sommaren. Vi har bra turlistor med 2 hamnankomster/dygn.
Du trivs med att arbeta inom ett erfaret team inom maskinavdelningen som utmanas av att hitta lösningar och gillar i att vara i en miljö där mycket händer. Vi har ett härligt gäng ombord som kavlar upp ärmarna när det behövs. Inom färjetrafiken är det överlag högt tempo.
Ombord i besättningen har vi fyra maskinbefäl, elingenjör och 4 manskapsbefattningar.
Rapportering sker kontinuerligt till teknisk chef ombord. Svenska är ett krav för att arbeta ombord men Du skall också vara flytande i engelska.
Du har några års erfarenhet och kan snabbt komma in i arbetet.
Avlösningssystemet är 2-2-2-4 eller 2-3.
Vi tillämpar provanställning. Vi söker både till fasta tjänster och till vikariat och tjänsterna tillsätts löpande, så tveka inte att söka omgående. Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Du måste ha behörigheter som godkänns av Transportstyrelsen för att söka denna tjänst.
På deras hemsida hittar du även befattningskraven för färjetrafiken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnlines Ship Management AB
(org.nr 556314-8369), http://www.finnlines.com
Lappögatan 3b (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Finnlines Ship Management AB Kontakt
Elisabeth Svenning elisabeth.svenning@finnlines.com 0761159580 Jobbnummer
9703572