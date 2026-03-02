Sjöingenjör sökes till fordonsindustrin!
Maskiningenjörsjobb / Göteborg
2026-03-02
Har du med sin arbetslivserfarenhet byggt upp ett stort intresse för styr- och reglerteknik och ser din nästa utmaning inom fordonsindustrin? Vill du tillsammans med dina kollegor vara med och bygga upp någonting nytt och vara en del an framtidens energiomställning? Välkommen in med sin ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker nu en engagerad och driven person till ett av Göteborgs ledande företag inom fordonsindustrin! Här får du en unik möjlighet att arbeta på en avdelning som ansvarar för en högteknologisk testanläggning där både drift och testning av bränslemotorer står i fokus.
I rollen som underhålls- och processingenjör arbetar du i en tekniskt avancerad provcellsmiljö där fokus ligger på drift, service och utveckling av processutrustning kopplad till test och utveckling av förbränningsmotorer. Arbetet är av generell och praktisk karaktär och innefattar såväl förebyggande underhåll som akuta insatser vid driftstörningar.
Du har ett övergripande ansvar för att koordinera och säkerställa att underhålls- och servicearbeten genomförs effektivt och säkert. Rollen kräver att du kan analysera fel, ringa in rätt resurser samt vid behov själv delta i felsökning och reparation av utrustning. Arbetet sker i nära samverkan med mekaniker, projektgrupper och externa leverantörer.
Hos vår kund får du:
Arbeta i en högteknologisk miljö med de senaste lösningarna inom styr- och reglerteknik.
Ansvara för planering och koordinering av besiktningar av lyftdon, traverser, kylmaskiner, tryckkärl, säkerhetsventiler m.fl.Kalibrera och mäta emissioner samt hantera mjukvarudata.
Säkerställa tillgänglighet av utrustning i testanläggningar.
Underhålla testriggar och testanläggningar.
Organisera support och reparation av utrustning tillsammans med leverantör.
Säkerställa kalibrering av mätutrustning och larma vid avvikelser i utrustningens utsignal.
Analysera felrapporter, dra slutsatser och identifiera rotorsaker.VI SÖKER DIG SOM:
Har en eftergymnasial högskoleutbildning fördelaktigt som sjöingenjör alternativt petrokemiingenjör.
Är en lagspelare och trivs med att arbeta ihop med både kollegor och kunder.
Är flytande i både svenska och engelska i både tal och skrift, då båda språken kommuniceras internt och externt
Det är även meriterande om du har ett intresse för motorer alternativt erfarenhet av fordonsindustrin.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday med ambitionen att på sikt bli tillsvidareanställd hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION:Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse.
Rekryteringsansvarig: Stina Högström
Lön: Fast månadslön.
Ansök genom att klicka på "Sök tjänst". Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufas.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
