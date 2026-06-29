Självständig superkock med oslagbart driv? Vi måste snacka!
Nordrest Holding AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-06-29
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Kort om tjänsten
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. En glad personlighet med ett stänk entreprenörskap passar som hollandaise på sparrisen för detta jobb.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet av kock- och serviceyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
Tidigare arbetslivserfarenhet som kock
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 90%
Tillträde: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7987686-2076194". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Brahehus 2 (visa karta
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563 91 GRÄNNA Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9984000