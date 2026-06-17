Självgående snickare sökes
Badrumsmästarna i Göteborg AB / Snickarjobb / Kungsbacka Visa alla snickarjobb i Kungsbacka
2026-06-17
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Badrumsmästarna i Göteborg AB växer och behöver utöka teamet med ytterliggare en snickare. Är du en driven och positiv person som vill arbeta med härliga kollegor i Göteborg med omnejd? Då ska du absolut söka jobb hos oss!
Om oss/vad vi söker:
Badrumsmästarna är specialiserade på renovering av badrum och tvättstugor. Vi arbetar primärt hos privatpersoner. Som snickare ska du vara självgående och kunna ta ett helhetsansvar för rivning samt återställande som kan innefatta kompletterande regling, montering av skivmaterial på golv och väggar inför flytspackling, tätskikt och plattsättning samt slutfinish med montering av smygar, foder etc. Vi har ett nära samarbete med rörläggare, elektriker och plattsättare där du som snickare får hålla i mycket av dialogen så att rätt hantverkskategori kommer in vid rätt tidpunkt. Våra kunder ställer stora krav på arbetet som utförs varför det är viktigt att du som snickare ställer höga krav på dig själv för att säkerställa en bra slutprodukt till kund.
Vad vi erbjuder:
• Arbete i en spännande miljö med mycket eget ansvar
• Härliga och hjälpsamma kollegor
• Marknadsmässig lön och övriga villkor
• Stora utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
• Fullärd snickare med yrkesbevis
• Flerårig erfarenhet
• B-körkort
• Flytande Svenska i tal och skrift
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittar rätt person. Kontakta oss redan idag för att höra mer om oss och få möjligheten att berätta mer om dig själv! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@badrumsmastarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare Badrumsmästarna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Badrumsmästarna i Göteborg AB
(org.nr 556375-2848)
Bolshedens Industriväg 18 (visa karta
)
427 50 BILLDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Martin Brander martin@branderbygg.se 031-7951111 Jobbnummer
9967725