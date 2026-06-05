Självgående snickare sökes
KDA Bygg & Entreprenad AB / Snickarjobb / Göteborg Visa alla snickarjobb i Göteborg
2026-06-05
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Vi söker snickare i Göteborgsområdet!
Är du en erfaren snickare som trivs med varierande arbetsdagar och nära kontakt med kunder? Vill du vara en del av ett lag där respekt, ansvar och yrkesstolthet är viktigt? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som snickare hos oss arbetar du med olika typer av uppdrag och byggprojekt. Arbetet innebär mycket kundkontakt, eget ansvar och möjlighet att planera ditt arbete på ett professionellt sätt.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet som snickare
Är van att arbeta nära kunder och ge ett professionellt bemötande
Är noggrann, lösningsorienterad och strategisk i ditt arbete
Kan ta ansvar för dina projekt och uppdrag
Är van att hantera dokument digitalt (till exempel arbetsorder, bilder, rapportering)
Har B-körkort
Förstår svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Egen arbetsbil
Varierande och självständigt arbete
Egna verktyg och maskiner
Lön enligt avtal
Skicka cv till info@kdabygg.se
Eller Smsa 0733283888 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: Info@kdabygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KDA Bygg & Entreprenad AB
(org.nr 559580-5184), http://www.kdabygg.se
Sydatlanten 6 (visa karta
)
418 34 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950771