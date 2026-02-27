Självgående kock
2026-02-27
Självgående kock sökes till Söderhamns golfrestaurant 1 maj till 15 oktober. Lunch i huvudsak men kvällar, helger och evenemang förekommer. Vi serverar husmanskost till lunch men också annat i samråd med dig. Vi förbereder och gör enklare mat till kiosken. Svenska i tal och skrift är ett krav. Kom å bli med i vårt härliga gäng. Det gör inget om du spelar golf. Så ansöker du
