Självgående kock

AB Silversprätt / Kockjobb / Stockholm
2026-02-27


Självgående kock sökes till Söderhamns golfrestaurant 1 maj till 15 oktober. Lunch i huvudsak men kvällar, helger och evenemang förekommer. Vi serverar husmanskost till lunch men också annat i samråd med dig. Vi förbereder och gör enklare mat till kiosken. Svenska i tal och skrift är ett krav. Kom å bli med i vårt härliga gäng. Det gör inget om du spelar golf.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: luckelevin@gmail.com

AB Silversprätt (org.nr 559508-0077)
Sofieholm 835 (visa karta)
826 91  SÖDERHAMN

Kontakt
Lucke Levin
luckelevin@gmail.com
0737628615

