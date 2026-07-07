Självgående elektriker
VHV Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Nacka Visa alla installationselektrikerjobb i Nacka
2026-07-07
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Vi söker en självgående elektriker
VHV EL är en elfirma som växer. Vi arbetar med elinstallationer i Stockholm – allt från felsökningar och service. Nu söker vi en driven och ansvarstagande medarbetare som både kan planera, ha kontakt med kunder och arbeta praktiskt som elektriker.
Om rollen
Hos oss får du ett varierat arbete med både planering, kundkontakt och installationer. Du blir en nyckelperson i ett växande företag där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker med några års erfarenhet
Är lösningsorienterad och trygg i kundkontakt
Har B-körkort
har helst kunskap inom data & nätverksinstallationer men inget krav.
Vi erbjuder:
Lön enligt överenskommelse
Trygga villkor och förmåner motsvarande kollektivavtal
Möjlighet att växa tillsammans med oss
En arbetsplats med korta beslutsvägar och högt tempoPubliceringsdatum2026-07-07Så ansöker du
Skicka din ansökan senast 15 december till:vhvsverige@gmail.com
hemsida- vhvel.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: Vhvsverige@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VHV Sverige AB
(org.nr 559104-1891), https://vhvel.se/
Ormingeringen 76 Lgh 1106 (visa karta
)
132 33 SALTSJÖ-BOO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9996043