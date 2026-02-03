Site Manager/Fabrikschef
2026-02-03
Bygg organisation, kultur och ett industriellt äventyr i Brunflo
Vi söker en Site Manager/Fabrikschef som inte bara vill leda en avancerad produktionsenhet, utan som vill vara medarkitekt bakom en ny organisation, en ny miljö och ett nytt industriellt äventyr inom försvarsindustrin - lokaliserat i Brunflo.
Detta är en unik möjlighet att bygga en fabrik, ett team och en kultur helt från grunden. Du kommer att vara en nyckelperson i att forma en arbetsplats som präglas av tillit, kvalitet, gemenskap och stolthet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Bygga organisation och kultur - från grund till drift
• Etablera en ny organisation med rätt strukturer, roller och arbetsprocesser* Rekrytera, utveckla och samla ett team som ska skapa något varaktigt och betydelsefullt* Bygga en kultur med tydliga värderingar: trygghet, ansvarstagande, kvalitet och samhörighet* Vara en brobyggare mellan medarbetare, ledning, myndigheter och kunder
Skapa en stark produktionsmiljö
• Etablera robusta och dokumenterade processer med hög grad av spårbarhet* Implementera SOP:er, standardiserade rutiner och styrsystem* Säkerställa efterlevnad av relevanta ISO-standarder och kvalitetskrav
Vara en synlig och tillgänglig ledare
• Leda med närvaro, tydlighet och värme - en ledare som medarbetarna har förtroende för* Skapa ägarskap och engagemang över funktionsgränser
• Skapa en arbetsmiljö som är trygg, utvecklande och sammansvetsad
Strategi, förbättring och framdrift
• Utveckla fabrikens kapacitet och lyfta organisationen genom olika tillväxtfaser* Förankra en LEAN- och förbättringskultur från dag ett
• Säkerställa en trygg, effektiv och kvalitetssäkrad drift
Leda med helhetssyn och ansvarar för
• Budget-, personal- och resultatansvar* Täta samarbeten med kunder, leverantörer, myndigheter och interna intressenter
• Ekonomistyrning
• Prognosarbete med månadsuppföljning
• Kostnadsoptimering och effektivisering
• Investeringskalkyler
Mandat
• Beslutsfattande vid investeringar (CAPEX) enligt koncernpolicy* Formellt arbetsmiljöansvar enligt AMLPubliceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
• Erfarenhet av industriledning eller avancerad produktion
• Erfarenhet av att bygga upp eller vidareutveckla organisationer är meriterande
• Förståelse för kravstyrda och säkerhetskritiska miljöer
• Kunskap om ISO 9001, 14001, 27001 och/eller 45001
• Erfarenhet av LEAN, CIP eller andra förbättringsmetoder
• God kommunikationsförmåga i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
• En naturlig brobyggare - du skapar tillit, trygghet och riktning
• En uppstartsledare som trivs med att bygga nytt, strukturera och utveckla
• Tydlig och närvarande, med förmåga att samla människor kring ett gemensamt mål
• Hög integritet, respekt för kravstyrda miljöer och stark genomförandekraft
• Motiveras av att utveckla både människor, system och kultur
Vi erbjuder
• Möjligheten att spela en central roll i etableringen av ett nytt industriellt äventyr i Brunflo
• En unik chans att forma en organisation från grunden
• En professionell och samhällskritisk miljö med starkt fokus på kvalitet och säkerhet
• En ledarroll med stort inflytande och långsiktiga utvecklingsmöjligheter
• Konkurrenskraftiga villkor
Om SES Nordic Group:
SES Nordic Group är en etablerad nordisk försvarskoncern med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi levererar avancerade lösningar inom systemintegration på militära plattformar - med spetskompetens inom fordon, ledningsplattformar, mastlösningar, uppgraderingar och underhåll. Därtill är SES nationell leverantör av skyddsmask 90 till det svenska totalförsvaret. Vi samarbetar med nationella och internationella OEMer samt de nordiska försvarsmyndigheterna. Vår styrka ligger i att kombinera innovation med robust leveransförmåga - alltid med försörjningssäkerhet i fokus.
SES Integration har sin huvudsakliga verksamhet i Östersund, Brunflo. Från Östersund stärker SES Integration Sveriges Försvarsmakt genom förbandsnära underhåll och säkerställer tillgänglighet på militär utrustning. SES Integration AB är en banbrytande aktör inom produktion, uppgradering och förbandsnära underhåll för att möta våra kunders högsta krav från den strategiskt viktiga positionen Östersund i NATO-korridoren.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Christoffer Sjöstedt, christoffer.sjostedt@onepartnergroup.se
eller Pontus Andersson, pontus.andersson@onepartnergroup.se
.I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. SES Integration arbetar med militära kunder och känslig information varvid säkerhetskontroller och t.ex. drogkontroller kan komma att utföras.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537) Arbetsplats
SES Integration Kontakt
Pontus Andersson pontus.andersson@onepartnergroup.se
9721549