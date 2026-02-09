Site Coordinator - Shift
Stockholm Exergi söker nu en erfaren Site Coordinator - Shift som vill spela en nyckelroll i genomförandet av anläggningsmodifieringar inom ett större industriprojekt. Rollen innebär skiftarbete och ett nära samarbete med Site Coordination Lead, Work Package Owner och platsorganisationen för att säkerställa ett säkert, effektivt och kvalitativt genomförande på site.
Om Stockholm Exergi och BECCSStockholm Exergi inledde 2016 ett utredningsarbete kring möjligheten att bygga en anläggning för avskiljning av koldioxid ur rökgaserna från det biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan (KVV8) - så kallad Bio Energy Carbon Capture and Storage (BECCS).
De tidiga studierna resulterade i valet av en teknisk lösning baserad på Hot Potassium Carbonate (HPC). Med stöd från Energimyndigheten fortsatte fördjupade studier, och 2020 fattades beslut om att genomföra en förstudie för att möjliggöra en fullskalig bio-CCS-anläggning.
Om rollenSom Site Coordinator - Shift ansvarar du för att stödja Site Coordination Lead genom att samordna och följa upp dagliga aktiviteter på site inom Work Package 1. Du säkerställer att arbetet utförs säkert, enligt tidplan, inom scope och med rätt kvalitet.
Du rapporterar funktionellt till Site Coordination Lead och operativt (day-to-day) till Work Package Owner #1. Rollen fungerar som en central kontaktpunkt för site-teamet inom områdena grundläggning, betong och installationer.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Samordna och leda dagliga site-aktiviteter för anläggningsmodifieringar inom Work Package 1
Vara huvudsaklig kontaktpunkt mellan site-team, entreprenörer och underentreprenörer
Följa upp och utvärdera framdrift samt föreslå förbättringar och eskalera avvikelser vid behov
Rapportera status, avvikelser och risker till Projektledare och Work Package Owner #1
Ge tekniskt stöd och vägledning vid site-relaterade frågor kopplade till anläggningsmodifieringar
Säkerställa att arbetet uppfyller tekniska krav samt gällande säkerhets- och kvalitetsstandarder
Identifiera, prognosticera och hantera risker som kan påverka kostnad, tidplan eller scope
Stödja framtagning av riskreducerande åtgärder och säkerställa uppföljning
Eskalera frågor som kan påverka projektet till Work Package Owner #2 och Site Coordination Lead
Stödja beslutsfattande kring ändrings- och tilläggsarbeten genom att analysera påverkan på kostnad, tid och kvalitet
Samordna gränssnitt mot andra site coordinators och funktioner
Bidra till framtagning och granskning av dagliga, veckovisa och månatliga site-rapporter
Stockholm Exergi erbjuder
En nyckelroll i ett strategiskt och tekniskt avancerat BECCS-projekt
Möjlighet att påverka tekniska lösningar med stor betydelse för framtidens hållbara energisystem
Ett professionellt och tvärdisciplinärt arbetsklimat med hög teknisk kompetens
En roll som kombinerar strategiskt ansvar, tekniskt ledarskap och operativ påverkan
Obligatoriska kravMinst 7 års erfarenhet av site coordination inom större infrastruktur- eller industriprojekt
Dokumenterad erfarenhet av FG Condensate Treatment-system och Heat Pump-teknologier
Praktisk erfarenhet av entreprenörsstyrning och samordning av site-arbeten
God förståelse för anläggningsmodifieringar, bygg- och installationsmetodik
Kunskap om arbetsmiljö, säkerhetsföreskrifter och site management
Mycket god samordnings- och organisationsförmåga
Förmåga att hantera flera parallella aktiviteter i en dynamisk site-miljö
Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta nära entreprenörer och underentreprenörer
Meriterande:
Kandidatexamen inom teknik, byggledning eller motsvarande är meriterande. Omfattande relevant erfarenhet kan ersätta formell utbildning.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 2/3 - 31/8 2026
Omfattning: Heltid
Förlängningsoption: 6+6 månader
Placeringsort: Stockholm
För att man som konsult ska få tillgång till Exergis kontor/anläggningar och ett inpasseringskort ska kunna utfärdas behöver man genomföra onlinekurserna SSG Entre Grundkurs + SSG Entre Stockholm Exergi (via SSG Solutions). Detta är krav för alla som ska ha inpasseringskort.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
