SiS LVM-hem Hessleby söker enhetschef
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hessleby som ligger i vacker skogsmiljö strax utanför Mariannelund tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk . Vi har särskild kompetens för att ta emot klienter med psykisk ohälsa eller ett utåtagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.
SiS LVM-hem Hessleby söker en enhetschef till en av våra avdelningar. Dina arbetsuppgifter är att i enlighet med uppställda mål leda och utveckla avdelningen med ansvar för omvårdnad och behandling för män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi har
särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och kan ta emot klienter med psykisk ohälsa och våldsbeteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Leder, planerar, genomför, följer upp och utvecklar arbetet på avdelningen mot uppställda mål och har det övergripande behandlingsansvaret för de klienter som vistas på den egna avdelningen.
Ansvarar för sin avdelning och för sina medarbetares arbete och arbetsmiljö och säkerställer att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt som medför att beslutade mål uppnås, och att arbetet bedrivs enligt gällande rätt, SiS styrdokument, verksamhetsplan och särskilda beslut.
Enhetschefen arbetar i tätt samarbete med avdelningens gruppledare och behandlingssekreterare.
Har verksamhetsansvar, budgetansvar och personalansvar för avdelningens medarbetare.
Ansvarar för att förankra och implementera myndighetens beslut och regelbundet följa upp verksamheten som bedrivs på avdelningen.
Ansvarar för att gemensamma arbetssätt och metoder används och efterlevs och stödjer medarbetare att fatta beslut i det dagliga arbetet.
Leder arbetet på avdelningen utifrån ett utvecklande ledarskap i enlighet med SiS ledarskapspolicy.
Ansvarar för att medarbetare på den egna avdelningen har den kompetens som behövs för den vård och behandling som avdelningen bedriver och säkerställa att medarbetarna har de förutsättningar som krävs för att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö.
Ansvarar för avdelningens externa kontakter med t ex socialtjänsten.
Andra för rollen förekommande arbetsuppgifter som behövs för att skapa goda resultat.
Rapporterar till institutionschefen och ingår i institutionens ledningsgrupp och tar där ett gemensamt ansvar för hela verksamheten.
Beredskapstjänstgöring enligt rullande schema.Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Det är ett krav att du har en akademisk utbildning om minst 180hp som skapar förutsättningar för att på ett fullgott sätt lösa ovanstående arbetsuppgifter. Socionomutbildning, utbildning inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap med inriktning missbruksvård är
meriterande, men annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig kan komma ifråga.
Det är även ett krav att du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef/ledare med helhetsansvar för personal, arbetsmiljö,
ekonomi och verksamhet.
Samt att du har B-körkort och inställelsetid på max 1 h under beredskap.
Meriterande:
Ledarskapserfarenhet från arbete inom missbruksvård, institutionsvård, socialtjänst eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta med målgruppen eller har erfarenhet av socialtjänst eller psykiatri.
Kunskaper om särskilda befogenheter kopplat till LVM samt erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning.Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och tydlig i ditt ledarskap.
Kan skapa ett gott samarbete både inom institutionen och med våra samarbetspartners.
Har förmågan att engagera din personal och skapa ett arbetsklimat som präglas av delaktighet, utveckling och arbetsglädje.
Du har en prestigelös inställning och utövar ett moget ledarskap genom förmågan att balansera myndighetens, personalgruppens
och klienters mål och behov.
Du har en god samarbetsförmåga, är flexibel och har förmågan till helhetssyn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår.
Du ska även ha:
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 260512.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
598 97 MARIANNELUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Patric Nordell patric.nordell@stat-inst.se
