Simuleringsingenjör - Elmodeller
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Nyköping Visa alla elektronikjobb i Nyköping
2025-09-16
Företagsbeskrivning
KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal genom såväl teoretisk utbildning som praktisk träning i fullskalesimulatorer. Företaget befinner sig i utvecklingsfas och vi ser en spännande framtid för att säkerställa kompetens för långsiktig och ny kärnkraftsdrift.
Verksamheten bedrivs från vårt huvudkontor som ligger i Nyköping samt från våra träningsanläggningar som ligger i nära anslutning till kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. KSU, med ca 180 anställda, delägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB och ingår i Vattenfallkoncernen.
Du kliver in i en spännande tid och får möjligheten att var en viktig kugge att skapa KSUs framtid för att bidra till fossilfri framtid och kompetens för framtidens kärnkraft.
Om rollen
Med över 50 års erfarenhet är KSU en nyckelspelare för att säkerställa kompetens för både ny och långsiktig kärnkraftsdrift. Genom skräddarsydda utbildningar, simuleringsmiljöer och innovativa lösningar möter vi framtidens behov.
Vill du vara med och bidra till en fossilfri framtid och säkerställa kompetens för framtidens kärnkraft? Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) söker nu en teknikintresserad simuleringsingenjör inom modellering av elsystem.
Vilka är vi? I denna tjänst kommer du att tillhöra gruppen Processmodeller. Vi ansvarar för att utveckla och underhålla ett stort antal modellerade system i KSU:s kärnkraftssimulatorer. Beroende på moderniseringar vid kärnkraftverken är projektverksamheten omfattande. Du kliver in i en spännande tid och får möjligheten att vara en viktig kugge som bidrar till fossilfri framtid och kompetens för framtidens kärnkraft.
Vi erbjuder dig en blandning av högt teknikinnehåll, lärande och utveckling. Du kommer att ingå i ett team på 11 personer som har lång erfarenhet av att modellera kärnkraftverkens processer inom termodynamik, elkraft, regler- och logiksystem samt haverisimuleringar. Vi arbetar självständigt och i interna team samt stöttar varandra vid behov. Med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende, erbjuder vi dig hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv. Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som simuleringsingenjör modellerar du avancerade system med hjälp av olika verktyg eller programkod, för att simulatorerna ska efterlikna verkliga processer i kärnkraftverken. Denna tjänst är inriktad på simulering av elektrisk dynamik i realtid och kan omfatta alla förekommande system i och omkring kärnkraftverken från yttre nät, generatorer och hela system ända ned till dvärgbrytarnivå.
I rollen ansvarar du för att anpassa och vidareutveckla våra simulatorer i takt med förändringar i kärnkraftverken. Du översätter tekniska behov till konkreta modelländringar i simulatorn och säkerställer att dessa håller hög kvalitet och funktionalitet.
Arbetet innefattar även:
Underhåll och förbättring av befintliga simuleringsmodeller,
Testning av system, felsökning och åtgärdande av rapporterade fel,
Dokumentation av arbetet,
Delta i utredningar och utveckling av avdelningens arbetsmetoder,
Delta i projekt eller ansvara som teknisk delprojektledare.
Kravspecifikation
Vi söker dig som
Har utbildning inom elektroteknik, elkraft eller motsvarande
Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande är:
Arbetslivserfarenhet från simulatorer och kärnkraftssäkerhet
Erfarenhet av arbete med delprojektledning eller projektledning
Kunskap i att utföra design, konstruktion och felsökning av enklare program i till exempel C, C++, Fortran eller liknande i någon typ av utvecklingsmiljö (Visual Studio, Delphi etc).
Erfarenhet av realtidsimulering och modelleringsverktyg
Du har ett genuint intresse för teknik och tycker om att förstå och förenkla komplexa problem. Du är nyfiken, analytisk och har lätt för att tolka data. Du arbetar gärna både självständigt och tillsammans med kollegor, och du tar ansvar för din egen utveckling och bidrar till teamets gemensamma mål. Du planerar och strukturerar ditt arbete med hänsyn till helheten och hur det påverkar andra i organisationen. Du gillar att förbättra produkter och leveranser och delar gärna med dig av dina kunskaper för att skapa värde tillsammans.
Ytterligare information
Placeringsort: Nyköping
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Pierre Andersson Ankartun tfn 070-318 47 31 eller teknikchef Sofia Klefbom tfn 070-550 10 17.För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Ida Fågelqvist, 070-048 76 82
Fackliga representanter för denna tjänst är: Lillian Christiansson, Lillian.Christiansson@ksu.se
(Akademikerna), Johan Kjellberg, johan.kjellberg@ksu.se
(Ledarna), Ingemar Eriksson, ingemar.eriksson@vattenfall.com
(SEKO), Mikael Stenmark, msk@ksu.se
(Unionen)
Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
