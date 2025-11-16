Simrishamns Tehandel
2025-11-16
Mr. Salwator är en växande tehandel med en fysisk butik och e-handel på Storgatan i Simrishamn.
Butiken har en härlig och lugn atmosfär och arbetar med att ge personlig och professionell service till sina kunder. Till butiken kommer kunder med höga förväntningar för att köpa högkvalitativt te i lösvikt, över disk.
De populäraste tesorterna är våra egna blandningar - få saker är så uppskattat som vår Österlenblandning. Vi har även en hemsida med en webbutik från vilken vi skickar teer till våra kunder i Sverige, Danmark och Finland.
Vi söker dig som är serviceminded gillar att lära dig nya uppgifter och som har ett genuint intresse för te.
Du ska ha lätt för att samarbeta, kunna ta egna initiativ och är inte rädd för att ta i då det behövs.
I arbetsuppgifterna ingår, förutom butiksarbete även packning av ordrar, uppackning av leveranser, samt packning av ordrar till våra återförsäljare.
Tjänsten är en timanställning vid behov med start i november / december.
KRAV
Grundläggande kunskaper om te behövs.
Skicka med följande i din ansökan:
• Har du möjlighet att arbeta vardagar och/eller helger?
• Vilket är ditt favorit-te just nu?
• Vad har du för löneanspråk?
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
E-post: jobb@salwator.se Arbetsgivare Mr. Salwator AB
(org.nr 559112-6023)
Storgatan 19 (visa karta
)
272 31 SIMRISHAMN Arbetsplats
Mr. Salwator - Simrishamns Tehandel Jobbnummer
9606713