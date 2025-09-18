Simlärare i skolsimsundervisning

Helsingborgs simsällskap / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Helsingborg
2025-09-18


Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Helsingborgs simsällskap i Helsingborg

Helsingborgs Simsällskap söker simlärare till höstens skolsimundervisning med start så snart som möjligt.
Undervisningen riktar sig främst till elever i årskurs 2 och bedrivs enligt Svensk Simidrotts pedagogik. Simlektionerna hålls på Filborna Arena samt Actic i Helsingborg.
Tjänstens omfattning är flexibel, men beräknas ligga på cirka 40-70 %. Det finns även möjlighet att kombinera uppdraget med andra instruktörsroller inom exempelvis babysim, föreningssimskola eller annan undervisning.
Start så snart som möligt.
All undervisning sker på svenska
Kollektivavtal finns

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: anne.andersson@hssim.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Simlärare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Helsingborgs Simsällskap
Filbornavägen 101 (visa karta)
256 61  HELSINGBORG

Arbetsplats
Helsingborgs Simsällskap

Kontakt
Anne Kjær Andersson
anne.andersson@hssim.com
0706726792

Jobbnummer
9516173

Prenumerera på jobb från Helsingborgs simsällskap

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Helsingborgs simsällskap: