Simlärare i skolsimsundervisning
2025-09-18
Helsingborgs Simsällskap söker simlärare till höstens skolsimundervisning med start så snart som möjligt.
Undervisningen riktar sig främst till elever i årskurs 2 och bedrivs enligt Svensk Simidrotts pedagogik. Simlektionerna hålls på Filborna Arena samt Actic i Helsingborg.
Tjänstens omfattning är flexibel, men beräknas ligga på cirka 40-70 %. Det finns även möjlighet att kombinera uppdraget med andra instruktörsroller inom exempelvis babysim, föreningssimskola eller annan undervisning.
Start så snart som möligt.
All undervisning sker på svenska
Kollektivavtal finns
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
