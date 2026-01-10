Simlärare
Simlärare - möjlighet för dig som söker rolig deltidstjänst!
Piggelins barnsim är ett privat företag som bedriver simundervisning i varmvattenbassänger för barn mellan 3 månader upp till 9 år. Vår verksamhet finns i Lomma, Lund och Malmö.
Vi söker dig som älskar att bada, är lekfull, öppen, flexibel och ansvarstagande. Att arbeta som simlärare är fantastiskt roligt samtidigt som det utvecklar och utmanar dina ledaregenskaper.
Har du tidigare simmat, arbetat med barn eller som simlärare är det meriterande.
För att söka tjänsten som simlärare måste du ha fyllt 18 år. Vi ger dig den utbildning och praktik som behövs för att kunna jobba hos oss.
Vi söker simlärare till lördagar 12:00-17:00.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
