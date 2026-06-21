Sibylla
Ferlin Servicehandel AB / Restaurangbiträdesjobb / Karlstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Karlstad
2026-06-21
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Vi söker nya medarbetare till Sibylla!
Vill du arbeta med service, människor och matglädje i ett av Sveriges mest klassiska snabbmatskoncept? Då kanske du är vår nästa kollega!
Sibylla har serverat svenska favoriter sedan 1932 och är idag en älskad del av svensk matkultur. Med vår långa historia, starka gemenskap och passion för god service fortsätter vi att utvecklas — och nu söker vi fler glada medarbetare till vårt team. Publiceringsdatum2026-06-21Om tjänsten
Vi söker flera medarbetare för deltidsanställning med möjlighet till omgående start.
Intervjuer och anställningar sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vi söker dig som:
Är pigg, positiv och serviceinriktad
Tycker om att arbeta i ett högt tempo
Är ansvarstagande och gillar teamwork
Sprider energi och ett gott bemötande till både gäster och kollegor
Eftersom mötet med våra gäster står i centrum ser vi gärna att du känner dig trygg med att tala och förstå svenska.
Ingen tidigare erfarenhet krävs — vi utbildar dig på plats. Har du arbetat med service tidigare är det självklart meriterande.
Arbetstider
Arbetstiderna varierar och innefattar:
Dagtid
Kvällar
Helger Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom restaurangen, exempelvis:
Kundservice och kassaarbete
Tillagning av mat
Städ och hygienrutiner
Förberedelser och teamwork i restaurangen
Vi erbjuder
Utbildning på arbetsplatsen
Ett roligt och varierande arbete
Härliga kollegor
Lön enligt kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas inom Sibylla
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig till Sibylla-familjen!
Ansökan skickas till:
Ferhat Kizil
Mail: kizilferhat93@gmail.com
Bifoga: CV, och personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mail
E-post: Kizilferhat93@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ferlin Servicehandel AB
(org.nr 559451-1015)
Trumpetgatan 19 (visa karta
)
656 33 KARLSTAD Jobbnummer
9971621