Shift Manager inom Gästservice till Gröna Lund!
2026-02-20
Shift Manager Gästservice till Gröna Lunds affärsområde Entré & Värdskap
Pirriga karuseller, skrattande barn och ljumna sommarkvällar med glada besökare är en del av vår vardag. Vill du vara med och skapa fantastiska upplevelser för våra besökare, samtidigt som du leder och utvecklar ett team som brinner för service? Då är detta tjänsten för dig!
Om avdelningen Gästservice
På Gröna Lunds affärsområde Entré & Värdskap ansvarar vi för att säkerställa att våra gäster möts av proffsig och personlig service under hela sitt besök. Alltifrån att hantera smidiga entréflöden till att hjälpa våra gäster med sina frågor och utmaningar under sitt besök. Gästservice är navet för gästkontakt, där vi hjälper våra besökare med allt från frågor och praktiska ärenden till att hantera synpunkter och skapa positiva lösningar.
Som Shift Manager Gästservice får du en central roll i att leda den dagliga verksamheten och säkerställa att vi alltid levererar service i världsklass.
Vad innebär rollen?
I rollen som Shift Manager Gästservice leder du det dagliga arbetet i Gästservice och vårt Biljettcenter. Du säkerställer att teamet är rätt bemannat, utbildat och sammansvetsat. Som Shift Manager är du en del av den dagliga driften och kommer även att utföra enhetens ordinarie arbetsuppgifter.
Vidare sätter du fokus och mål för dagen utifrån övergripande mål. Du optimerar arbetsflödet och driver förbättringsåtgärder för att höja servicekvaliteten. Genom en närvarande ledarstil ser du till att enheten opererar smidigt och kostnadseffektivt, med gästernas behov i centrum och anpassningar utifrån dagens förutsättningar för att maximera teamets och parkens framgång.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Daglig arbetsledning: Leda och koordinera teamet i Gästservice och Biljettcenter för att säkerställa en välfungerande verksamhet.
Service och gästmöte: Skapa en välkomnande och professionell upplevelse för våra gäster med fokus på lösningsorienterad och engagerad service.
Utbildning och introduktion: Ansvara för att utbilda och introducera nya medarbetare.
Planering och struktur: Hantera löpande schemaläggning/bemanningsplanering och andra förekommande administrativa uppgifter för att optimera verksamheten.
Utveckling av Gästservice: Arbeta kontinuerligt med att förbättra arbetsflöden och servicekvalitet för att överträffa gästernas förväntningar.
Du rapporterar till Area Manager för Entré & Värdskap.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort engagemang för service och som motiveras av att skapa enastående upplevelser för andra. Du är en trygg och tydlig ledare som tycker om att arbeta med människor och skapa starka team.
Vi tror att du har erfarenhet från roller som involverar gästkontakt, till exempel inom kundtjänst, butik, hotell, turism eller liknande. Du har en naturlig förmåga att möta människor med värme och professionalism, och du gillar att hantera olika situationer och frågor på ett lösningsorienterat sätt.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du:
Är serviceinriktad och lyhörd: Du älskar att skapa positiva upplevelser och brinner för att överträffa gäster och kollegors förväntningar.
Är strukturerad och ansvarstagande: Du trivs med att planera och organisera arbete, är strukturerad och tar ansvar för hela din process från start till mål.
Är samarbetsinriktad och engagerad: Du tycker om att jobba nära ditt team och stötta dem i det dagliga arbetet.
Är flexibel och lösningsorienterad: Du kan anpassa dig till förändringar och hantera intensiva perioder med fokus och energi.Publiceringsdatum2026-02-20Kravprofil för detta jobb
Du har erfarenhet av att skapa gästmöten i världsklass, exempelvis inom butik, hotell, turism eller annan besöksnäring.
Tidigare erfarenhet av en arbetsledande befattning där du arbetslett, coachat och koordinerat team.
Stort intresse för service och förmåga att skapa positiva lösningar för gäster och kollegor.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en spännande och varierande tjänst på en plats där glädje och upplevelser står i centrum. Tjänsten är en säsongsanställning mellan april - september. I huvudsak schemalagd varierad arbetstid där dag-, kväll-, och helgpass ingår. Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sista ansökningsdagen är den 13 mars. Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elin Mörk på mail: elin.mork@gronalund.com
.
På Gröna Lund finns en lokal fackklubb dit du kan vända dig för frågor gällande en eventuell tjänst hos oss. Du når dem via mejl unionen@gronalund.com
Om Gröna Lund
Gröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen.
