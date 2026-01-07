Sharepointutvecklare
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Sharepointutvecklare till en myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som SharePointutvecklare (On-Prem) innebär att arbeta med vidareutveckling och förvaltning av en nyligen lanserad SharePoint-plattform för samredigering av arbetsdokument. Uppdraget omfattar mottagande och hantering av verksamhetskrav, genomförande av mindre utvecklingsaktiviteter samt stöd till driftorganisationen vid driftsrelaterade frågor. Rollen innebär även samverkan med verksamheten och deltagande i flera projekt eller uppdrag vid behov.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Arbeta tillsammans med verksamheten med kravställning och dokumentation av krav
Utveckla nya funktioner i SharePoint On-Prem-miljön
Sätta upp landningssidor
Utveckla automationer kring exempelvis provisionering
Ta fram script för automationer i PowerShell
Stötta driftpersonal vid driftsrelaterade frågor
Hantera inkommande ärenden i ärendehanteringssystem
Lösa incidenter enligt gällande SLA/OLA
Dokumentera lösningar och rutiner för kända fel i kunskapsdatabas
Genomföra utbildning, dokumentation och kunskapsöverföring
Krav (OBS, obligatoriska)
Avslutad utbildning inom IT t.ex. Systemvetenskaplig, NTI-gymnasiet eller KY-utbildning alternativt minst 5 års arbetslivserfarenhet inom IT.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 8 åren i rollen som Sharepointutvecklare .
Minst 5 års erfarenhet av arbete med Sharepoint On Prem.
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom Windowsserver, Active Directory.
Minst 2 års erfarenhet att arbeta med Powershell.
Minst 2 års erfarenhet att arbeta med kravhantering.
Flytande i Svenska (både tal & skrift).
Meriterande
Mer än 5 års erfarenhet att arbeta med drift av Sharepoint On Prem.
Mer än 2 års erfarenhet att arbeta med test.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7009491-1776106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9672593