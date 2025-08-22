SharePoint-specialist
Till vår kund söker vi en SharePoint-specialist med djup kunskap om Microsoft 365-verktyg som SharePoint, Teams och Viva.
Du kommer att arbeta med att skapa, utveckla och optimera lösningar inom Microsoft 365-miljön samt samarbeta med team och intressenter.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och möjlighet att samla värdefull erfarenhet i en spännande miljö där din utveckling prioriteras. Din konsultchef finns till hands för att stötta dig i din utveckling, vilket ger dig chansen att kontinuerligt bygga vidare på dina kunskaper och erfarenheter. En utmärkt möjlighet för dig som vill ta nästa steg i din IT-karriär!Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som SharePoint-specialist kommer du arbeta med att:
• Skapa och konfigurera Teams-mallar
• Koppla nyhetsflöden från SharePoint till Teams
• Utveckla och implementera Viva-dashboards
• Skapa startsidor för produktion i Teams
• Hantera MFA och dynamiska grupper
• Konfigurera och sätta upp behörigheter inom Microsoft 365
• Testa och kvalitetssäkra lösningar
• Dokumentera lösningar och processer för överlämning till relevanta team
• Samarbeta med team och intressenter samt kommunicera tekniska lösningar på ett tydligt sätt
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen som SharePoint-specialist är du en engagerad och tekniskt kunnig person som vill vara med och utveckla kundens Microsoft 365-miljö. Vi tror att du är en lagspelare med god kommunikationsförmåga som trivs med att samarbeta och dela kunskap med dina kollegor. Du har ett öga för detaljer, en analytisk förmåga och en vilja att hitta de bästa lösningarna.Kvalifikationer
• Utmärkt kunskap om Microsoft 365-verktyg, inklusive SharePoint, Teams och Viva
• Erfarenhet av att arbeta med adminportaler inom Microsoft 365
• Erfarenhet av att skapa Teams-mallar och integrera externa nyhetsflöden
• Kunskap om MFA, dynamiska grupper och alternativa lösningar
• Starka test- och kvalitetskontrollfärdigheter
• Förmåga att dokumentera lösningar och processer
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift - svenska och engelska
• En lagspelare som främjar samarbete och ser till att teamets arbete flyter smidigt
Meriterande:
• Erfarenhet av att implementera Microsoft 365-verktyg och förändringsledning för både administrativ och operativ personal
• Erfarenhet av att arbeta i en agil miljö
Vad vi erbjuder
Vi hjälper dig att nå dina personliga mål. Vi tycker nämligen att alla våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas, oavsett om de är juniorer eller har några år på nacken. Därför erbjuder vi alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Och inte nog med det - du som konsult får även lägga upp en individuell utbildningsplan utifrån dina speciella intresseområden, där vi tar notan för både studiematerial och certifieringar. Hos oss på Centric kommer du snabbt in i gemenskapen genom våra interna och externa aktiviteter där vi träffas och hittar på något roligt tillsammans.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
