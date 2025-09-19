Sfi-lärare Helsingborg
2025-09-19
Vi söker en entusiastisk, driven och målfokuserad sfi-lärare till vår sfi-verksamhet i Helsingborg. Du som söker är självgående men trivs med att arbeta i team, har elevernas utveckling i fokus samt brinner för att vara med och utveckla vår verksamhet.
Om vår verksamhet
Folkuniversitetet bedriver sfi i Helsingborg med Södra Folkhögskolan Helsingborg som huvudman. Lärare, administratör och skolledning arbetar tillsammans för att varje elev ska lyckas. Sfi-verksamheten har ett gott samarbete med Folkuniversitets arbetsmarknads- och folkbildningsverksamhet samt med Folkuniversitetets övriga sfi-verksamheter i regionen.
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder sfi för studieväg 2 och 3, dvs kurs B, C och D. Dagtid erbjuder vi 15 timmar/vecka och kvällstid erbjuder vi ett flexibelt upplägg med en blandning av undervisning på skolan, lektioner på distans, handledning samt digitalt läromedel och lärplattform. Våra elever ska ha en kvalitativ och snabb progression med god insikt i sin kunskapsutveckling. Formativ bedömning, kooperativt lärande och sambedömning är viktiga inslag i det dagliga arbetet. Vissa administrativa uppgifter ingår i tjänsten.
Vår förväntan på din kompetens
• Du är legitimerad och behörig lärare i svenska som andraspråk alternativt har erfarenhet av att undervisa på sfi och minst 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk.
• Du är engagerad, flexibel och har ett tydligt elevfokus samt drivs av att se människor utvecklas och nå sina mål.
• Du har erfarenhet av och kan hantera löpande intag och olika nivåer.
• Du har bred erfarenhet av att använda och undervisa med hjälp av digitala verktyg. Det är meriterande om du har erfarenhet av lärplattformen Moodle.
• Du har en positiv attityd till kollegialt lärande och är prestigelös.
Inte minst vill vi att du bidrar till vår Folkuniversitetsanda med entusiasm och positivt tänkande!
Personlig lämplighet och erfarenhet är av stor betydelse för oss. Varmt välkommen att skicka in ditt CV, personliga brev och en kopia av din lärarlegitimation.
Tjänsten är en visstidsanställning under oktober - december på 80 % (varav 50 % är dagtid och 30 % kvällstid med undervisning två kvällar/vecka). Placeringsort är Helsingborg. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden. Ansökningar tas endast emot i vårt rekryteringssystem. Sista dag för ansökan är den 28 september 2025.
Tillträde 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten
Kontakta biträdande rektor Lisa Thorén, lisa.thoren@folkuniversitetet.se
Enligt avtal
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
