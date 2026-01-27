Sfi-lärare
Sfi-lärare korta och längre vikariatFolkuniversitetets verksamhetsidé handlar om att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi är ett icke-vinstdrivande studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetet sfi i Jönköping
Folkuniversitetets uppdrag för Jönköpings kommun omfattar i huvudsak utbildning i sfi på dag- och kvällstid i egna lokaler. Till detta kommer undervisning på Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och öppna förskolor.
Vi söker sfi-lärare till såväl korta som långa vikariat både dagar och kvällar.
Kvalifikationer
Lärarlegitimation i sfi. För kortare vikariat kan pågående pedagogiska studier godkännas.
Pedagogisk profil och personliga egenskaper
Har du ett kortare vikariat hanterar du färdiga planeringar från kollegor och vid längre är du mer delaktig i planeringen. Du har god kunskap om och förståelse för vuxnas lärande. Du trivs med att bygga undervisningen runt ett innehåll som är relevant för eleverna. Genom arbete med vardagsliv, samhällsliv, arbetsliv och studieliv som en röd tråd i undervisningen skapar du engagemang och intresse för utveckling av både språk och kunskaper. Du har ett genuint intresse för vart eleven ska i nästa steg och tillsammans med kollegor och elever kompletterar du traditionella läromedel för mängd- och färdighetsträning med autentiskt material. Pedagogiskt arbete med digitala verktyg är en styrka hos dig och du använder dem med eftertanke så att de blir faktiska läranderesurser. Problemlösning och kreativitet känns oftast självklart för dig.
Vårt erbjudande
Du blir en del av en idéburen organisation och ett kollegium med djupt kunnande om och genuint intresse för sfi. Genom Folkuniversitetets ramverk för didaktiska val upplever du både tydlighet och reellt inflytande och du får goda möjligheter att fördjupa din pedagogiska kompetens.
För mer information och frågor
Sista ansökningsdag är 260222 men lämna gärna din ansökan tidigare då vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen. Tillträde omgående om så är möjligt.
Hanna Josefsson, verksamhetsledare, hanna.josefsson@folkuniversitetet.se
, 036-290 64 19.
