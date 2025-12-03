SFI-lärare
2025-12-03
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-12-03Arbetsuppgifter
Undervisning i svenska för invandrare (SFI).
Vi är en liten skola med ungefär 400 elever och totalt 12 personer som jobbar på vårt lärcentrum. Vi erbjuder grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningar, SFI, lärlingsutbildningar och vårt mål är att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Vår lärararbetslag består av och månad för månad strävar det efter att alltid hitta de bästa lösningarna. Som SFI lärare får du en väl anpassad arbetsplats med kompetenta kollegor, bra stöttning bland såväl elever som kollegor och möjlighet att få jobba på en arbetsplats med god gemenskap och trevlig atmosfär. Lärcentrum är beläget i Malung.
Vi bedriver både klassrumsundervisning samt flexstudier och undervisning på distans. Som SFI lärare är ditt huvuduppdrag att ansvara för SFI undervisningen i sin helhet. I arbetet ingår sedvanliga läraruppgifter såsom, lektionsplanering, undervisning i olika former, bedömning och betygssättning m.m.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad med behörighet inom svenska som andra språk, även andra ämnen såsom exempel engelska, samhällskunskap är meriterande. Flerspråkighet liksom vuxenpedagogisk utbildning ses som meriterande.
Du är intresserad av elevens lärande och att utveckla verksamhetens pedagogiska metoder, brinner för att ge dina elever en så bra utbildning som möjligt. Samtidigt har du lätt för att arbeta i team och har god förmåga att driva ditt arbete och arbetet inom skolan, framåt.
Du har ett par års erfarenhet av att jobba som lärare vilket är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet och stort intresse av att arbeta med digitala hjälpmedel. Tillträde sker enligt överenskommelse men helst senast 2 mars.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kommer löpande under perioden fram till sista ansökningsdag genomföra intervjuer så tveka inte med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Provanställning kan förekomma.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=YsLgl0omum4 Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Rektor
Per-Erik Hansson pererik.hansson@malung-salen.se Jobbnummer
9625988