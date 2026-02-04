SFI-lärare - Timvikariat Vuxenutbildning
2026-02-04
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att främja kommunens tillväxt genom att skapa förutsättningar för invånarna att ha ett livslångt lärande och vara självförsörjande. Detta gör vi med ett fokus på kompetensförsörjning och genom samordnad operativ service till företag där vi arbetar med att möta komplexa samhällsutmaningar med innovativa arbetssätt. Förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Campus Trelleborg, och har cirka 100 engagerade medarbetare.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplats
Vill du vara med och göra skillnad? Vi söker nu en engagerad och kompetent SFI-lärare som brinner för att undervisa och som vill bidra till våra elevers språkutveckling och integration i samhället.
Vi söker dig som har energi, mod och social kompetens att möta individer med olika livserfarenheter från hela världen. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som gör skillnad på riktigt, både för eleven, näringslivet och kommunen.
Vi lever vår värdegrund och det är viktigt att du i ord och handling står bakom den. Likaså med vårt arbetsmarknadsperspektiv som är grunden i vår organisation.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier för i huvudsak våra förmiddagspass (måndag - fredag, 9 - 12.20) och/eller våra kvällspass (måndag, tisdag, torsdag, 17 - 20) i SFI.
Du har en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, punktlig, flerspråkig samt har en god förtrogenhet med digitala hjälpmedel. Du är trygg i dig själv, har lätt för direkt kommunikation och kan ge och ta konstruktiv feedback som du agerar på.
Som vikarierande lärare i svenska som andraspråk på SFI skapar du och dina kollegor en utvecklande studiemiljö för eleverna. Du arbetar utifrån läroplanen för ökad måluppfyllelse.
Vi arbetar med ett coachande förhållningssätt med fokus på den enskilde individens behov och förutsättningar på väg mot arbete eller vidare studier.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med minst 30 hp svenska som andraspråk.
Din undervisning möter vuxna elevers olika förutsättningar och du har en god förmåga att stötta varje elev i sin progression. Därav lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Tjänsten är en timanställning.
Skyddsombud SFI: karolina.persson@trelleborg.se
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att arbetet med urval och intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka din ansökan.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Trelleborgs kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen, Enhet SFI
