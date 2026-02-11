Setra Hasselfors söker sågverkoperatörer
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Sågverksoperatörsjobb / Hallsberg Visa alla sågverksoperatörsjobb i Hallsberg
2026-02-11
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Hallsberg
, Kumla
, Örebro
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och har cirka 800 anställda. I koncernen ingår sju sågverk, två förädlingsenheter - varav en finns i Storbritannien, huvudkontor och försäljningskontor i Sverige samt sju olika försäljningskontor utomlands. I anläggningarna tillverkar man sågade och förädlade trävaror, samt bioprodukter, av gran och furu från svenska skogar. Med hjälp av stor kunskap, nytänkande, hög industriell kapacitet och smarta processer förvandlas skogsråvaran till klimatsmarta produkter av rätt kvalitet för alla kunders behov. Och på så sätt hjälper Setra flera av sina kunder att bli mer grönsamma, varje dag.Arbetsuppgifter
Som sågverksoperatör på Setra jobbar du med att övervaka delar av processen, kvalitetssortera virket, paketera slutprodukten samt utföra lättare underhåll. Du kommer vara en del av ett arbetslag som stöttar varandra i den dagliga driften. Dina kunniga kollegor kommer hjälpa dig att komma in i rollen och sprida den kunskap som du behöver för att bli trygg i ditt arbete. Arbetet är förlagt på tvåskift eller nattskift, ange gärna i din ansökan vad som passar dig bäst! Vi söker både dig som kan starta omgående och dig som är tillgänglig längre fram under våren.Profil
För oss på Setra är din bakgrund inte det viktigaste. Vi tror att det du kan inte sitter i dina tidigare yrkestitlar, utan i vad du vill och vad du har för ambitioner. För att lyckas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande och driven person som inte är rädd för att hjälpa till där det behövs. Du är kvalitetsmedveten och observant, samt trivs med att arbeta i grupp och självständigt. Om du har tidigare erfarenhet från arbete på sågverk, hyvleri eller liknande erfarenhet från processindustri ser vi det som meriterande. På Setra är det viktigt att kvalitén i produktionen håller hög nivå varje dag där du kommer spela en viktig roll i att arbetet flyter på under produktionstid.
I denna tjänst blir du anställd av Clockwork och arbetar på uppdrag hos vår kund. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt riktigt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet. Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.Så ansöker du
Låter detta intressant, så tveka inte på att söka! Vi jobbar med löpande urval så skicka in din ansökan redan nu via clockworkpeople.se
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon.
Du når Lovisa via 070-821 53 51 eller lovisa.greus@clwork.se
och Veronica via 073-351 27 67 eller veronica.ronngren@clwork.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Inhouse services AB Kontakt
Lovisa Greus lovisa.greus@clwork.se +46 70 821 53 51 Jobbnummer
9737050