Servitris sökes, Fullerö

Är du vår nya service stjärna !
Nu söker vi på Fullerö vägkrog nya medarbetare i service. Vi söker dig som brinner för bra service och som inte är rädd för att ta steget mot kunden. Vi är ett glatt team som jobbar mot att ständigt förbättra och utveckla oss.
Det är en fördel om du har utbildning eller erfarenhet från branschen. Du som söker är också flexibel, glad och snabb. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Service i restaurang, disk, samt lättare städ och kassa
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Email
E-post: Info@fullero.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetssökande". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lahana Restauranger AB
(org.nr 559225-4253), http://www.fullero.se
Bälinge - Svista 55 (visa karta
)
755 93 UPPSALA Kontakt
Deniz Ulusoy denizulusoy11@hotmail.com Jobbnummer
9462752