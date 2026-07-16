Servitris/Servitör till Restaurang Namdo
Namdo Restaurang AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-07-16
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Vi söker en utåtriktad person som är strukturerad och har passion för service. Vi har ofta högt tempo och du bör vara stresstålig och kunna ta initiativ för att lösa de utmaningar som kan uppstå under arbetstid. Vi söker behovsanställda men beroende på situation kan du få arbeta 15-20h/vecka.Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Du ska kunna arbeta både kvällar och helger
Du är tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan
Du talar flytande svenska och engelska, övriga språk är meriterande
Meriterande om du har erfarenhet av:
Kassa
Servering
Ta beställning
Bar
Bokningssystem
Rutiner i restaurang
Nam đô är ett familjeföretag som grundades år 1965 av farfar Tiêu Mậu i Can Tho, Vietnam. Beläget mitt i Malmö på gamla väster – bara ett stenkast från lilla torg – med både mat och inredning som tar dig (och oss) hela vägen tillbaka till Vietnam. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: namdo1965@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör". Arbetsgivare NamDo Restaurang AB
(org.nr 556791-3438)
Engelbrektsgatan 11 (visa karta
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211 33 MALMÖ Arbetsplats
Namdo Restaurang AB Jobbnummer
10004737