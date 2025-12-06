Servitris/servitör Restaurang Arom

Haddadi, Mohammad Reza / Servitörsjobb / Uppsala
2025-12-06


Visa alla servitörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Haddadi, Mohammad Reza i Uppsala

Vi är en kvarterskrog beläget i Luthagen i Uppsala som nu söker nya medarbetare!
Som restaurangbiträde brinner du för god service och att få nöjda och återkommande gäster. Du är en pålitlig och glad person som kan hantera stressiga situationer. Vi söker dig som är positiv och initiativtagande med ett leende på läpparna.
Servitörer ska kunna ta emot beställningar och servera mat och dryck på restaurangen, kunna ge gästerna råd kring maten på menyn och drycker som passar till är en del av jobbet. Ge gästerna bra service och en bra upplevelse är mycket viktigt, servitören är restaurangens "ansikte utåt" och nöjda gäster är målet med arbetet.
Kravet är att ha erfarenhet från restaurangbranschen och inom servering och vara stresstålig.
Du som söker ska ha serveringsvana, är glad, positiv och stresstålig. Du ska även kunna uttrycka dig väl på svenska.
Om detta låter som ett jobb som skulle passat dig så tveka inte på att höra av dig till oss i Restaurang Arom Uppsala!
Vi ser framemot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: Haddadi.rosee@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Haddadi, Mohammad Reza
Börjegatan 54A (visa karta)
752 29  UPPSALA

Arbetsplats
Restaurang Arom AB

Kontakt
Rose Haddadi
Haddadi.rosee@gmail.com
0707571798

Jobbnummer
9632129

Prenumerera på jobb från Haddadi, Mohammad Reza

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Haddadi, Mohammad Reza: