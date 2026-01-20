Servitris/Servitör Bistro Melker, Västerås
Bistro Melker söker en erfaren och serviceinriktad servitris/servitör som trivs i ett högt tempo och sätter gästen i fokus. Du arbetar nära både kök och bar, ansvarar för dina bord och säkerställer att varje gäst får ett professionellt och välkomnande bemötande under hela besöket.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av servering och är trygg i din roll. Du arbetar självgående, har god struktur och klarar av att hålla kvalitet även när tempot är högt. Du kan presentera meny och dryck, ge rekommendationer och arbeta effektivt utan att tumma på servicekänslan. Samarbete och laganda är en självklar del av ditt arbetssätt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering i restaurangmiljö
Är serviceinriktad, strukturerad och självgående
Trivs i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Skicka din ansökan till jobb@bistromelker.se
och berätta kort om dig själv och din erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: jobb@bistromelker.se Arbetsgivarens referens
