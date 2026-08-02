Servitris / Servitör
Salén, Henrik / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-08-02
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Vi är ett fantastiskt härligt och grymt litet gäng :) Glad. Entusiastisk. Duktig. Serviceminded. Positiv. Snäll. Trevlig. Flexible. Underbar. Rolig. Tjänsten gäller på Crispy Pizza Bistro i Vasastan och Kvarnholmen.
Vi vill ha en glad och duktig person som gillar att arbeta med service. Arbetet består av sedvanliga uppgifter inom restaurangservering. Vi är ett glatt gäng som dunkar ut grymt goda pizzor :)
Tidigare erfarenhet av yrket krävs.
Mvh.
Team Crispy
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: pizza@crispypizzabistro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salén, Henrik Arbetsplats
Crispy Pizza Bistro Jobbnummer
10017950