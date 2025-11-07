Servitris/servitör
Hej!
Vi på Restaurang Papa Mastani söker 2st nya glada kollegor! 1 heltid samt 1 på deltid/extra under helger. Vi har öppet mycket kvällar och helger så du ska kunna jobba dessa tider.
Vi är en persisk grillrestaurang mitt på Linné som serverar god grillad mat, fina cocktails från vår cocktailbar samt unika viner från vår vinbar en trappa ner; La Cave.
Nu letar vi efter dig som är glad, servicekunnig och gillar att ha många bollar i luften. I denna roll kommer du ta emot gästen, ta beställningar, gå ut med mat och hälla dryck.
Är det dig vi söker? Tveka inte att söka! Maila till jobb@papamastani.se
Vi ses! :)
!
Se vår insta: @papamastani Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
