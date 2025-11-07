Servitris/servitör

Mastani Siblings AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-11-07


Visa alla servitörsjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mastani Siblings AB i Göteborg

Hej!
Vi på Restaurang Papa Mastani söker 2st nya glada kollegor! 1 heltid samt 1 på deltid/extra under helger. Vi har öppet mycket kvällar och helger så du ska kunna jobba dessa tider.
Vi är en persisk grillrestaurang mitt på Linné som serverar god grillad mat, fina cocktails från vår cocktailbar samt unika viner från vår vinbar en trappa ner; La Cave.
Nu letar vi efter dig som är glad, servicekunnig och gillar att ha många bollar i luften. I denna roll kommer du ta emot gästen, ta beställningar, gå ut med mat och hälla dryck.
Är det dig vi söker? Tveka inte att söka! Maila till jobb@papamastani.se
Vi ses! :)
!

Se vår insta: @papamastani

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: jobb@papamastani.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Papa Mastani".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mastani Siblings AB (org.nr 559024-1385)
Linnégatan 5 (visa karta)
413 04  GÖTEBORG

Jobbnummer
9593377

Prenumerera på jobb från Mastani Siblings AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mastani Siblings AB: