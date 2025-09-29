servitris/servitör

M.M Bykrogen i Borlänge AB / Servitörsjobb / Borlänge
2025-09-29


Vi på GRILLHOUSE söker dig som har tidigare erfarenheter av restaurang.
Goda kunskaper inom svenska är ett krav.
Du som söker ska vara serviceriktat, stresstålig,positiv framåt och kan ha flera bollar i luften samtidigt. Du brinner för yrket och att du har ett intresse för mat och dryck ser vi som en självklarthet. Du sätter gästen i fokus och har lätt för att samarbeta med dina kollegor. Du är ansvarsfull och kan jobba självständigt.
Arbetstiderna är varierande men mest på vardags kvällar och helgkvällar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: ramazan-78@live.se

Arbetsgivare
M.M Bykrogen i Borlänge AB (org.nr 556898-4875)
Hagavägen 16 (visa karta)
784 31  BORLÄNGE

Arbetsplats
M M Bykrogen I Borlänge Ab (grillhouse)

Jobbnummer
9532039

