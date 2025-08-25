Servitris/Servitör
2025-08-25
Hej,
Vi söker en Servitris/Servitör till vår lilla restaurang i Solna.
Arbetstiderna är:
kl 16:00-21:00
5 dagar i veckan, onsdag till söndag.
Vi kan komma överens om tiderna och dagarna så att det passar oss båda.
Och det finns möjlighet till mer timmar och mer dagar i veckan ifall man vill det.
Du behöver inte ha erfarenhet av servitris/servitör då vi lär upp dig, men om du har kassavana så är det jättebra.
Arbetsuppgifterna är tex:
Ta emot kunderna, stå i kassan, svara på telefonbeställningar, servera maten, plocka efter kunderna när dom är klara, hantera disken och hjälpa bagaren med förberedelser osv.
Om du vill söka jobbet så skicka en email till mig med ditt telefonnummer så ringer jag dig.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Kom till restaurangen eller ring mig: 072-004-63 41
E-post: walid.h.ali71@gmail.com
