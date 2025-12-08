Servitris/servitör - sushirestaurang
2025-12-08
Om UMIZU:
UMIZU är en asian fusion restaurang och cocktail bar med fokus på service och mat. Belägen i hjärtat av Göteborg. Vår ideala kandidat är stresstålig, genuint gästvänlig och har ett öga för detaljer och service på hög nivå. Hos oss får du både ansvar och möjlighet att utvecklas!
UMIZU på Skanstorget söker nya medarbetare till servering/bar!
Vi letar efter dig som har erfarenhet av service och baren, är självgående, strukturerad och brinner för att skapa en grym gästupplevelse. Du gillar att jobba i ett högt tempo, har känsla för detaljer och är inte rädd för att ta egna initiativ.
Hos oss blir du en del av ett ungt och passionerat team där vi alla hjälps åt och stöttar varandra. Du ska kunna jobba självständigt, vara stresstålig och alltid sätta gästen i fokus.
Vi söker:
Personal till servis och bar
Tillsvidare & extra personal
Deltid / Extra
Arbetstider: Varierande - dagtid, kvällar och helger
Stämmer detta in på dig? Sök nu!
Om anställningen:
Lön: Fast månads-, vecko- eller timlön (enligt överenskommelse) + ob
Anställningsform: Tillsvidare, extra vid behov
Tillträde: Enligt överenskommelse
Plats: Skanstorget, Göteborg
Ansökan: Skicka din ansökan till hakim@umizu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Tebin@umizu.se Arbetsgivare Umizu AB
(org.nr 559166-3389)
Övre Husargatan 5 (visa karta
)
411 22 GÖTEBORG Arbetsplats
Umizu Skanstorget Jobbnummer
9634464