Servitris/köksbiträde till kvartersrestaurang

Två Levendes AB / Restaurangbiträdesjobb / Östersund
2025-10-27


På våran familjära restaurang/pizzeria delar vi på sysslorna beroende på hur dagarna ser ut. Därför söker vi en servitris som inte bara ska ta beställningar och servera. Du skall inte vara rädd för ta tag i övriga arbetsmoment, som grillen, förberedelser i köket eller disken. Att jobba hos oss innebär perioder av högt tryck men också trevliga stunder med alla stamkunder.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Vi ser gärna att ni ringer eller besöker oss
E-post: andreasandreou58@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris hösten 2025".

Arbetsgivare
Två Levendes AB (org.nr 556653-2973)
FRÖSÖVÄGEN 72 (visa karta)
832 44  FRÖSÖN

Arbetsplats
Två Levendes AB

Jobbnummer
9576649

