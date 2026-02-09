Servitris
Kristineberg Strand AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-02-09
PIREN
Piren ligger vid vattnet på populära Hornsbergs Strand och är en livlig sommarrestaurang med fokus på god service, skön stämning och nöjda gäster. Inför sommarsäsongen söker vi nu servitriser som vill arbeta hos oss heltid (40 timmar/vecka) eller deltid (20 timmar/vecka).
TJÄNSTEN
Som servitris på Piren är du en viktig del av gästupplevelsen. Du arbetar med servering av mat och dryck, bemöter gäster med ett leende och bidrar till ett positivt arbetsklimat i ett ofta högt tempo.
Tjänsten är en säsongsanställning över sommaren.
FÖRVÄNTNINGAR
Du har cirka 2 års arbetslivserfarenhet, gärna från restaurangbranschen
Samtidigt lägger vi störst vikt vid ditt driv, engagemang och vilja att lära dig - rätt inställning är viktigare än perfekt CV
Du är glad, positiv och trevlig, med hög arbetsmoral och ansvarskänsla
Du trivs med att arbeta i team och i ett högt tempo
Piren är en väderberoende verksamhet, vilket innebär att schemat kan variera från vecka till vecka - därför är det viktigt att du är flexibel och har förståelse för varierande arbetstider
Du kan arbeta kvällar och helger
PLATS: Hornsbergs Strand
SÄSONG: Sommar 2026 (maj - september)
START: Från 24 april (vår premiär) eller enligt överenskommelse
OMFATTNING: 40 h eller 20 h / vecka
Låter det här som något för dig?
Skicka din ansökan med kort presentation och CV till info@piren-bar.se
eller kom förbi restaurangen och presentera dig.
Välkommen till PIREN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@piren-bar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristineberg Strand AB
(org.nr 556571-6882), https://www.piren-bar.se
Kristinebergs strand 2 (visa karta
)
112 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Piren Jobbnummer
9732680