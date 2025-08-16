Servitris

Olympiakos AB / Servitörsjobb / Sandviken
2025-08-16


Vi söker dig som vill arbeta i en trevlig och social arbetsplats där gästerna alltid är i fokus.
Du ska servera och ta emot gäster. Jobba i baren
Ta disk
Resturangen ska alltid se fräsch ut
Det är en heltidstjänst som avser kvällar och helger
Då ska kunna svenska i tal och skrift
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: Pizzabutikverona@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Olympiakos AB (org.nr 556799-5013)
Storgatan 28 (visa karta)
811 34  SANDVIKEN

Jobbnummer
9461348

