Servitör Till Al Dente Stockholm
2025-11-03
Jobba extra som servitör/servitris hos Al Dente - en italiensk upplevelse utöver det vanliga
Al Dente är Nordens främsta destination för autentiska italienska matlagningskurser, vinprovningar och kulinariska upplevelser. Sedan 2002 har vi välkomnat tiotusentals gäster till vår varma och familjära miljö - där mat, kultur och gemenskap står i centrum.
Vi har sex unika lokaler i centrala Stockholm, alla designade för att skapa en inspirerande och genuin italiensk atmosfär. Vårt team består av cirka 50 passionerade medarbetare som tillsammans skapar upplevelser utöver det vanliga.
Nu söker vi dig som vill arbeta extra som servitör/servitris i en miljö där restaurangvärlden möter upplevelsebaserade event. Hos oss arbetar du med slutna sällskap, vilket innebär att varje gäst är i fokus från början till slut. Din roll är avgörande för att skapa en helhetsupplevelse som känns både professionell och personlig.
Likheter med restaurangarbete - men med en twist
Precis som på en traditionell restaurang ansvarar du för:
Servering av dryck och mat under middagen - med känsla för timing och service
Avdukning och rengöring av arbetsstationer - där gästerna själva lagar mat i team-building-syfte
Att hålla köksposterna rena och utrustade med fräscha redskap
Att samarbeta med köksansvariga och köksassistenter för att skapa ett smidigt flöde
Men till skillnad från ett vanligt restaurangjobb får du här vara en del av en kreativ och lärande miljö där gästerna själva är med och lagar maten. Du blir en viktig del av deras upplevelse - från första välkomnandet till sista kaffekoppen.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har erfarenhet från restaurang, catering eller event, men det viktigaste är att du:
Är engagerad, flexibel och gillar att arbeta med människor
Har öga för detaljer och ett varmt bemötande
Talar svenska och gärna engelska - italienska är ett plus!
Arbetet sker främst kvällar och helger i våra lokaler i centrala Stockholm. Hos oss blir du en del av en passionerad italiensk familj som brinner för både tradition och innovation.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan till [din e-postadress] - vi ser fram emot att höra från dig!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: recuiting@aldentestockholm.com Arbetsgivare Samantha Öberg AB
(org.nr 556868-4517)
Alströmergatan 45 (visa karta
)
112 47 STOCKHOLM Jobbnummer
9586818