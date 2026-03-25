Servitör/Servitris till Sveriges vackraste Golfbana - Extrajobb
Vi på Ullna Golfrestaurang söker nu en ny kollega!
Tjänsten är en vid behovs-anställning med start enligt överenskommelse.
Tjänsten innefattar ett varierat arbete både i restaurangen samt i halfway house efter behov, men kommer primärt vara stationerad i restaurangen.
Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som att ta hand om och hälsa gäster välkomna, servera gäster och hålla rent och snyggt både i matsal, disk, bar och förrådsutrymmen. På eftermiddagar och kvällar förekommer även tillredning av enklare rätter från vår barmeny. Som serveringspersonal på Ullna Golfrestaurang kommer du att ha varierande arbetstider från tidig morgon till sena kvällar samt helger. Det förekommer allt från frukostservering till luncher och förbokade middagar, fester och bröllop.
I halfway house förekommer uppgifter som att förbereda och grädda bullar, smörgåsar, smoothies mm. Hålla rent och snyggt både framför och bakom disken, fylla på dryck, godis och snacks i kylar och displaykorgar. Hjälpa gäster, servera, duka av och ta betalt i kassan.
Hos oss på Ullna Golfrestaurang får du möjlighet att arbeta i en underbar miljö. Det är viktigt att du är självgående och tar egna initiativ.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och gör det möjligt att ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation. Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: rest.manager@ullnagolf.se Arbetsgivare Ullna Golfrestaurang AB
(org.nr 556642-1250)
Roslagsvägen 36 Rosenkälla (visa karta
)
184 94 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Restaurangchef
Anna Almén Karlsson rest.manager@ullnagolf.se 0739732589 Jobbnummer
