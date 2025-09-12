Servitör/Servitris till Burek House
Sverige Burek House AB / Servitörsjobb / Malmö
Vi på Burek House söker nu servitörer/servitriser till vår restaurang i Malmö. Vi är en familjeägd restaurang med rötter i Balkan som erbjuder allt från klassiska grillrätter till våra populära burek.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Servering av mat och dryck
Ta emot beställningar via vårt kassasystem
Ge gästerna en trevlig och professionell service
Bidra till en positiv stämning i teametKvalifikationer
Erfarenhet av serviceyrket är meriterande, men vi värdesätter rätt inställning och vilja att lära sig
God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Förmåga att arbeta i högt tempo och hålla ordning
Meriterande
Erfarenhet av kassasystem
Kunskaper i balkanspråk (albanska, bosniska)
Vi erbjuder
En familjär arbetsmiljö med stark gemenskap
Möjlighet att växa och utvecklas i yrket
Flexibla arbetstider (dag/kväll/helg)
Plats: Nobelvägen 17, Malmö
Anställningsform: Timmis / Vid behov
Ansök redan idag genom att skicka ditt CV och ett kort personligt brev till info@burekhouse.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@burekhouse.se Arbetsgivare Sverige Burek House AB
Nobelvägen 19 (visa karta
)
214 29 MALMÖ Jobbnummer
