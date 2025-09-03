Servitör/Servitris på Aaima Kitchen (Falun & Borlänge)
Aaimas AB / Restaurangbiträdesjobb / Falun Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falun
2025-09-03
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aaimas AB i Falun
Vi söker nu motiverade servitörer/servitriser till vårt team på Aaima Kitchen.
Plats:
Falun
Borlänge
Arbetstider:
Från kl. 16:00 till stängning (ca 20:30-21:00).
Arbetsuppgifter:
Ta emot beställningar (på svenska och engelska)
Servera mat och dryck
Diska vid behov
Fylla på flaskor i kylen
Hjälpa till med övriga arbetsuppgifter i restaurangen
Lön & Villkor:
Lön enligt svensk lag och kollektivavtal
Anställningsform: Deltid, kvällsarbete
Krav:
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal)
Serviceinriktad, positiv och stresstålig
Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande men inget krav
Ansök nu: Skicka din ansökan till info@aaimakitchen.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info@aaimakitchen.se Arbetsgivare Aaimas AB
(org.nr 556845-8847)
Åsgatan 20 C (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
AaimaKitchen Kontakt
Aaima Zain info@aaimakitchen.se 023 224 37 Jobbnummer
9489941