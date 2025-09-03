Servitör/Servitris på Aaima Kitchen (Falun & Borlänge)

Aaimas AB / Restaurangbiträdesjobb / Falun
2025-09-03


Vi söker nu motiverade servitörer/servitriser till vårt team på Aaima Kitchen.
Plats:
Falun

Borlänge

Arbetstider:
Från kl. 16:00 till stängning (ca 20:30-21:00).

Arbetsuppgifter:
Ta emot beställningar (på svenska och engelska)

Servera mat och dryck

Diska vid behov

Fylla på flaskor i kylen

Hjälpa till med övriga arbetsuppgifter i restaurangen

Lön & Villkor:
Lön enligt svensk lag och kollektivavtal

Anställningsform: Deltid, kvällsarbete

Krav:
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal)

Serviceinriktad, positiv och stresstålig

Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande men inget krav

Ansök nu: Skicka din ansökan till info@aaimakitchen.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: info@aaimakitchen.se

Arbetsgivare
Aaimas AB (org.nr 556845-8847)
Åsgatan 20 C (visa karta)
791 71  FALUN

Arbetsplats
AaimaKitchen

Kontakt
Aaima Zain
info@aaimakitchen.se
023 224 37

Jobbnummer
9489941

