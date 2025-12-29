Servitör / Servitris Nynäshamn
Yeyechenggong Travel Group AB / Servitörsjobb / Nynäshamn Visa alla servitörsjobb i Nynäshamn
2025-12-29
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yeyechenggong Travel Group AB i Nynäshamn
Om oss: Vi är en japansk restaurang i södra Nynäshamn som specialiserar oss på högkvalitativ sushi, japansk ramen och ett brett urval av asiatiska rätter. Vi strävar efter att ge våra gäster en fantastisk matupplevelse i en välkomnande miljö. Nu söker vi en engagerad och glad kollega som vill bli en del av vårt team!
Dina arbetsuppgifter: Som servitör/servitris hos oss har du en central roll i restaurangen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Välkomna gäster och ge förstklassig service.
Kassahantering och orderläggning (både på plats och via telefon).
Servering av mat och dryck samt avdukning.
Hålla rent i matsalen.
Assistera i köket vid behov (t.ex. förberedelser eller enklare köksuppgifter).
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av arbete som servitör/servitris.
Talar flytande svenska och engelska.
Är stresstålig, serviceinriktad och har en positiv inställning.
Kan arbeta effektivt både självständigt och i team.
Meriterande: Om du kan kommunicera på kinesiska (mandarin) är detta en stor fördel.
Om anställningen:
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Omfattning: 35 timmar per vecka.
Arbetstider: Måndag: Ledig, Tisdag - Fredag: 16:00 - 20:30, Lördag - Söndag: 12:00 - 20:30
Plats: Nynäshamn.
Ansökan: Är du den vi söker? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till oss så snart som möjligt. Vi rekryterar löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: yeye950220@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Yeyechenggong Travel Group AB
(org.nr 556885-2619), https://hananoramen.com/
Sandskogsvägen 15 (visa karta
)
149 35 NYNÄSHAMN Arbetsplats
Hanano Ramen Kontakt
Weiwei Chen yeye950220@hotmail.com 0760166917 Jobbnummer
9664383