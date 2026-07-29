Servitör/Servitris
Storhogna Högfjällshotell & Spa Drift AB / Servitörsjobb / Berg Visa alla servitörsjobb i Berg
2026-07-29
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Servitör/Servitris till fjällhotellets hjärta
Storhogna Högfjällshotell & Spa – Vemdalen
Drömmer du om att kombinera förstklassig service med fjälluft och livskvalitet? Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade restaurangteam – där du får arbeta i en unik miljö, skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster och samtidigt njuta av naturens bästa sida.
Jobba där gästerna checkar in för att må som bäst
Storhogna Högfjällshotell & Spa ligger mitt i fjällvärlden - naturnära, lugnt och med vidsträckta vyer utanför dörren . De närmaste samhällena, Vemdalen och Klövsjö, når du med bil på cirka 15 minuter. Det här är platsen för dig som trivs med fjällets rytm och älskar att kombinera jobb med skidåkning, toppturer, mountainbike eller stilla vandringar. Vi har öppet 10 månader om året och erbjuder en levande arbetsplats med fart, serviceglädje och gemenskap.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av servering – gärna från kvällsservering och bar
Har ett genuint intresse för mat och dryck
Är ansvarstagande, flexibel och gillar att arbeta i team
Trivs i ett högt tempo och vill ge gästen det lilla extra
Har kassavana (vi arbetar i kassasystemet Anker)
Ditt uppdrag
Som servitör/servitris hos oss arbetar du i vår fantastiska botaniska vinterträdgård med:
Frukostbuffé
Dagens lunch
Trerätters middag
Barmeny och dryckesrekommendationer
Du är en viktig del av helhetsupplevelsen – du får gästen att känna sig välkommen, trygg och sedd.
Det praktiska:
📍 Start: december t.o.m april 2026
📅 Anställningsgrad: deltid
🏡 Personalboende finns
🤝 Kollektivavtal
🎁 Personalförmåner: Gym, pool, rabatter på mat, spa och butik samt förmåner på andra Svenska SpahotellPubliceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval – skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Eventuella frågor om tjänsten och/eller processen ställs till F&B manager Ted Bengtsson ted.bengtsson@storhogna.com
Se fler lediga jobb här:https://storhogna.se/om-hotellet/lediga-tjanster-pa-storhogna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storhogna Högfjällshotell & Spa Drift AB
(org.nr 559332-5649), https://www.storhogna.se
Värdshusvägen 4 (visa karta
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846 99 STORHÅGNA Arbetsplats
Storhogna högfjällshotell Kontakt
Medarbetare
Ted Bengtsson ted.bengtsson@storhogna.com Jobbnummer
10015572