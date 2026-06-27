Servitör/Servitris
Dölek, Bekir / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-06-27
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Hej, våran restaurang ligger i Vällingby, det är en trevlig kvarterskrog där alla känner varandra, hit kommer folk för att ta en drink eller äta en bit mat och umgås. På krogen är det lugn och mysig miljö, på helgerna har vi karaoke mellan kl 20-23. Nu söker vi en servitris på deltid som kan hoppa in när det behövs.
Arbetstiden kan anpassas efter dig.
Tjänsten kan sökas endast via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Ansökning via mail.
E-post: bekir.dolek@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dölek, Bekir
Grimstagatan 69 (visa karta
)
162 57 VÄLLINGBY Arbetsplats
Oscars Krog Jobbnummer
9982022