Servitör/Servitris

Dölek, Bekir / Servitörsjobb / Stockholm
2026-06-27


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Hej, våran restaurang ligger i Vällingby, det är en trevlig kvarterskrog där alla känner varandra, hit kommer folk för att ta en drink eller äta en bit mat och umgås. På krogen är det lugn och mysig miljö, på helgerna har vi karaoke mellan kl 20-23. Nu söker vi en servitris på deltid som kan hoppa in när det behövs.
Arbetstiden kan anpassas efter dig.
Tjänsten kan sökas endast via mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Ansökning via mail.
E-post: bekir.dolek@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Dölek, Bekir
Grimstagatan 69 (visa karta)
162 57  VÄLLINGBY

Arbetsplats
Oscars Krog

Jobbnummer
9982022

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