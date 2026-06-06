Servitör/Servitris
Restaurang Tullholmen AB / Servitörsjobb / Karlstad Visa alla servitörsjobb i Karlstad
2026-06-06
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Vill du leverera service i toppklass på Karlstads nya Rotisserie & Steakhouse?
Under maj 2026 öppnade vi Tullhomen Rotisserie & Steakhouse – ett tidlöst och avslappnat steakhouse med värme, puls och personlighet. Här möts gästen av rotisseriekyckling, perfekt tillagat kött, förrätter, à la carte och dessertklassiker. Lunchen inleder mjukt, men ju längre dagen går fylls glasen och pulsen höjs. Musiken och atmosfären skapar en varm och cool känsla, där gästerna ska känna sig välkomna och inspirerade.
Vi söker servicemedarbetare för sommaren 2026 med möjlighet till fortsättning, som vill vara en viktig del av gästupplevelsen. Du kommer att arbeta nära restaurangchefen och teamet för att skapa en avslappnad men spetsig servicekänsla där varje detalj räknas.
I rollen ansvarar du för:
Att bemöta och guida gäster med värme och engagemang
Servera mat och dryck med precision och känsla för detaljer
Bidra till teamets utveckling och positiv arbetsmiljö
Delta i upplärning och utbildning om menyn, råvaror och dryck
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av restaurangservice
Har genuint intresse och kunskap om mat, vin och gastronomi
Kan skapa en varm, familjär men professionell känsla för gästen
Är noggrann, lösningsorienterad och gillar att utvecklas tillsammans med teamet
Vi erbjuder:
Var med från start på Karlstads nya Rotisserie & Steakhouse – en chans att sätta känslan, tempot och gästupplevelsen när vi öppnar i maj/juni 2026.
En varm, cool och levande arbetsmiljö där musiken, pulsen och atmosfären är en del av upplevelsen – och där du får vara med och skapa stämningen.
Ett koncept med fokus på kvalitet och detaljer – rotisserie, perfekt tillagat kött, klassiska tillbehör och en bred meny som ger variation i servicearbetet.
Tätt samarbete med restaurangchef och team – tydlig ledning, bra struktur och en kultur där vi hjälper varandra och bygger något tillsammans.
Utbildning och utveckling – du får upplärning i menyn, råvaror och dryck och möjlighet att växa i rollen genom kontinuerlig feedback och träning.
Vi gör löpande urval så kom in med din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: rekrytering@tullholmen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Tullholmen AB
(org.nr 559542-9589)
Leopold Nygrens Promenad 16-18 (visa karta
)
652 11 KARLSTAD Arbetsplats
Tullholmen Rotisserie & Steakhouse Kontakt
Restaurangchef
Ellinor Pettersson ellinor@tullholmen.se 073-3444263 Jobbnummer
9950980