Servitör/Servitris
La Salsiera AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos La Salsiera AB i Stockholm
Vårt italienska restaurang söker flera vänliga servitörer som kan leverera utmärkt kundservice och samtidigt memorera vår meny och dagens specialerbjudanden. Du som servitör kommer att ansvara för att ta kunders mat- och dryckesbeställningar och leverera dem till rätt personer i köket eller baren. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som servitör på en populär restaurang och är motiverad till att erbjuda utmärkt service. Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden är bla
Ta kunders mat- och dryckesbeställningar
Se till att alla beställningar är korrekta och levereras till bordet i tid
Ge kund förslag på aptitretare och måltider från menyn och specialerbjudanden
Ha ett nära samarbete med restaurangchefen för att omedelbart kunna ta itu med kundproblem och skapa en trevlig middagsupplevelse
Bekräfta beställningar med kockar och bartenders när ett förtydligande behövs
Duka bord och flytta möbler för att tillmötesgå större sällskap.
Hjälpa till med In/Ut checkning av gäster på vårt Hotel.
Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jobb@pazzi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La salsiera AB
(org.nr 556996-0346)
Östgötagatan 65 (visa karta
)
116 64 STOCKHOLM Arbetsplats
La Salsiera AB Jobbnummer
9726399