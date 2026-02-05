Servitör/Servitris
Burgsvik Kulturrestauranger AB / Servitörsjobb / Ängelholm Visa alla servitörsjobb i Ängelholm
2026-02-05
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burgsvik Kulturrestauranger AB i Ängelholm
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en ansvarstagande och kundfokuserad person med ett öga för detaljer? Vill du vara en del av ett dynamiskt team på en livlig restaurang?Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som servitör/servitris hos oss på Hotell Erikslund kommer du att vara en nyckelspelare i att ge våra gäster en fantastisk upplevelse. Din självgående inställning och förmåga att ge exceptionell service kommer att bidra till en atmosfär där gäster känner sig välkomna och omhändertagna.
Ansvar och Arbetsuppgifter
Hantera kvälls,frukost och konferens servering
Välkomna gäster och säkerställa att alla deras behov uppfylls under deras besök.
Ta emot beställningar korrekt och servera mat och dryck med högsta standard.
Bidra till att upprätthålla en ren och organiserad arbetsmiljö.
Hantera betalningar och ge gästerna en smidig avslutning på deras upplevelse.
Bistå med rekommendationer från vår meny för att förbättra gästernas upplevelse.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Tidigare erfarenhet inom servicebranschen är meriterande men inte ett krav.
Förmåga att arbeta effektivt och självgående i en snabb miljö utan att förlora fokus på detaljer.
Stark kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer med gäster och kollegor.
En genuin passion för service och kundnöjdhet.
Ansvarstagande och noggrann inställning till arbetsuppgifterna.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: Deltid/Helgarbete Arbetstid: Flexibla timmar, inklusive kvällar och helger Lön: Enligt överenskommelse Tillträde: Enligt överenskommelse Förmåner: Personalförmåner och möjlighet till fortbildning inom kundservice och restaurangverksamhet.
Vi behandlar ansökan löpande. Bli en del av vårt engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7158751-1822805". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burgsvik Kulturrestauranger AB
(org.nr 556334-8548), https://karriar.burgsvikgroup.se
Åstorpsvägen 15 (visa karta
)
262 96 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Burgsvik Group Jobbnummer
9725723